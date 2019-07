Vuoden särkisalolainen tunnetaan auliina auttajana

Lauantaina vietetyssä Särkisalo-päivässä julkistettiin Vuoden särkisalolainen, ja tänä vuonna tittelin sai monitoimiyrittäjä Matti Hakamäki. 34-vuotias Hakamäki on 21. Vuoden särkisalolainen.

– Kyllä tämä vähän yllättävältä tuntuu. Mutta olen ihan tyytyväinen, sillä onhan tämä kunnianosoitus, Hakamäki myöntää.

Valinnan teki Meripirtin Kerho, joka päätti suunnata tunnustuksen kulmakunnalle, jonne valinta ei ole aiemmin osunut. Sieltä löytyi sopivasti Vuoden särkisalolaisen kriteerit täyttävä mies: aktiivinen ja kotiseutuhenkinen.

– Matti tunnetaan hyvästä palvelusta ja auliista auttamisesta. Moni kesäasukaskin saa Matilta apua heti kun tarvitsee, aina kaivovedestä polttopuiden kautta konepalveluihin, kuvailee Meripirtin Kerhon puheenjohtaja Seppo Willgrén.

Matti Hakamäki on asunut aina Särkisalossa, ja sinne hän haluaa jäädäkin.

– Parasta täällä ovat maisemat ja ihmiset. Ja minä tykkään työstäni, jossa saan tehdä yhteistyötä paikallisten ihmisten kanssa.

Matti Hakamäki kynti jo 6-vuotiaana kotitilansa Aisbölen peltoja ja osti ensimmäisen traktorinsa 12-vuotiaana. Vartuttuaan hän opiskeli metsäalaa ja vuonna 2008 aloitti yrittäjän uran toiminimellä. Vuodesta 2016 lähtien hänellä on ollut omaa nimeänsä kantava osakeyhtiö.

Aluksi Hakamäen päätoimiala oli maanviljely, mutta sitten kaivinkoneyrittäminen nousi ykköseksi. Tänä päivänä Hakamäen kaivinkoneyritys työllistää yrittäjän itsensä lisäksi kuusi miestä.

Pääasiassa yritys toimii Salon alueella, mutta tänä vuonna töitä on tehty aina Kasnäsissä asti. Talvisin tehdään myös paljon metsätöitä.

– Joka vuosi on tullut lisää hommia, Hakamäki toteaa.

Kesälomaa yrittäjä ehtii pitää vain muutamia päiviä.

– Parasta rentoutusta on tehdä oman tilan töitä yhdessä lasten kanssa, kolmen lapsen isä summaa.