Vuokralaisella voi olla oikeus hellealennukseen, jos kodista tulee pätsi

Vuokralaisella voi olla oikeus saada alennusta asuntonsa vuokrasta, mikäli helteinen sää kuumentaa kodin. Asuntojen huoneilman lämpötila ei kesälläkään saisi ylittää 32:ta astetta.

Suomen Vuokranantajat muistuttaa, että vuokralaisella on oikeus vuokranalennukseen, jos asunto on puutteellisessa kunnossa. Myös liian korkea lämpötila voi olla alennukseen oikeuttava puute.

Sopiva alennus olisi vuokranantajien mukaan noin 10-20 prosenttia vuokran määrästä siltä ajalta, kun lämpötila on ylittänyt 32 astetta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa sanotaan, että asuinhuoneistojen maksimilämpötila saisi olla 32 astetta. Sama koskee päiväkoteja ja kouluja sekä muita oppilaitoksia.

Palvelutaloissa ja vanhainkodeissa ylin lämpötila saa olla 30 astetta. Nämä raja-arvot koskevat kesäkautta. Talvella lämmityskaudella huoneilman korkeimmat sallitut lämpötilarajat ovat 26 astetta.

STT

Kuvat: