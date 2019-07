Washington valmistautuu itsenäisyyspäivän Trump-show’hun

Yhdysvalloissa Washingtonissa valmistaudutaan presidentti Donald Trumpin isännöimään, perinteitä rikkovaan valtavaan itsenäisyyspäivän juhlaan. Juhlaa on luonnehdittu ”kaikkien aikojen show’ksi” panssarivaunuesittelyineen ja sotilaskoneiden ylilentoineen. Trump itse on nimennyt paraatin Kunnia Amerikalle -tapahtumaksi.

– Ihmiset tulevat kaukaa liittyäkseen seuraamme juhlallisuuksiin, joista on tulossa suurimmat maamme historiassa, Trump maalaili Twitterissä torstaiaamuna paikallista aikaa.

Trumpin on määrä pitää pitkä puhe Abraham Lincolnin muistomerkin portailta, jotka on koristeltu Yhdysvaltain lipun väreillä eli punaisella, valkoisella ja sinisellä. Puheen on määrä alkaa aamuyöllä klo 1.30 Suomen aikaa.

Juhlallisuuksien on odotettu tuovan Washingtoniin suuren joukon Trumpin kannattajia, mutta myös vastamielenosoittajia.

Trumpia on kritisoitu oman kilven kiillottamisesta veronmaksajien rahoilla, sillä perinteisesti itsenäisyyspäivä on haluttu rauhoittaa politiikalta, ja aiemmat presidentit ovat pitäneet matalaa profiilia ja jopa poistuneet Washingtonista itsenäisyyspäivän ajaksi. Jopa puolustusvoimien edustajat ovat mediatietojen mukaan olleet ärsyyntyneitä itsenäisyyspäivän politisoinnista.

