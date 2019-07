WSJ: Kiina on saamassa sotilastukikohdan Kambodzhaan

Kiina vahvistaa sotilaallista läsnäoloaan Kaakkois-Aasiassa. Wall Street Journalin mukaan Kiina on tehnyt Kambodzhan kanssa salaisen sopimuksen, jonka myötä se saa käyttää Reamin sotilastukikohtaa Kambodzhassa.

Sopimusluonnoksen nähneiden yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan sopimus antaa Kiinalle tukikohtaan 30 vuoden käyttöoikeuden, joka sen jälkeen uusitaan automaattisesti 10 vuoden välein. Sopimus jakaa osan tukikohdasta Kambodzhan ja osan Kiinan käyttöön ja sallii Kiinan sijoittaa Reamiin henkilökuntaa, aseita ja sotalaivoja.

Tukikohta parantaisi huomattavasti Kiinan mahdollisuuksia sotilaalliseen toimintaan Kaakkois-Aasian alueella. Kiina on jo aiemmin vahvistanut asemiaan rakentamalla Etelä-Kiinan merelle vahvasti linnoitettuja tekosaaria, joista kolmella on kiitotie lentokoneita varten.

Kokonaisuuteen liittyy myös suuri lentokenttä, jota kiinalainen valtionyhtiö rakentaa syrjäiselle Dara Sakorin alueelle Kambodzhassa, melko lähelle Reamin tukikohtaa. Projektin johdon mukaan ensi vuonna avattava lentokenttä tulee siviilikäyttöön, mutta Yhdysvallat pelkää sen olevan tarkoitettu Kiinan sotilaslentokoneille. Lentokenttä vaikuttaa liian suurelta vain siviili-ilmailulle.

Kambodzhan hallitus kiistää suunnitelmat Kiinan tukikohdasta. Hallituksen edustaja kutsui tietoja ”valeuutisiksi.”

Kambodzha on kääntymässä Kiinaan päin

Ream olisi Kiinan toinen tukikohta ulkomailla. Vuonna 2017 Kiina avasi tukikohdan Djiboutissa Itä-Afrikassa.

Kiina on vahvistanut viime vuosina yhteistyötään Kambodzhan kanssa ja tehnyt maahan miljardien dollarien arvosta investointeja. Miljoonat kiinalaisturistit ovat myös tuoneet Kambodzhalle tuloja.

Samaan aikaan Yhdysvaltain vaikutusvalta Kambodzhassa on heikentynyt maan hallituksen kääntyessä Kiinaan päin. Yhdysvallat on kritisoinut Kambodzhan ihmisoikeusrikkomuksia, minkä arvellaan ärsyttävän maan itsevaltaista hallitusta.

Varsin symbolista onkin, että Reamin tukikohdassa on Yhdysvaltain rahoituksella tehtyjä rakennuksia, jotka nyt aiotaan siirtää muualle.

https://www.wsj.com/articles/secret-deal-for-chinese-naval-outpost-in-cambodia-raises-u-s-fears-of-beijings-ambitions-11563732482

STT