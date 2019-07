WSJ: Olli Rehn esillä keskusteluissa IMF:n uudesta pääjohtajasta

Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n seuraavan pääjohtajan valinnassa ehdokaskaarti on kutistunut neljään nimeen, kirjoittaa Wall Street Journal. Lehden mukaan kärkiehdokkaiden joukossa on Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

Muut esillä olleet nimet ovat eurooppalaisten lähteiden mukaan Hollannin entinen valtiovarainministeri Jeroen Dijsselbloem, euroryhmän nykyinen puheenjohtaja ja Portugalin valtiovarainministeri Mario Centeno sekä Espanjan talousministeri Nadia Calvino.

Nykyinen pääjohtaja Christine Lagarde siirtyy Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi.

Valinnoista on keskusteltu G7-maiden valtiovarainministerien kesken. IMF:n johtopaikka on perinteisesti ollut läänitetty Euroopalle.

https://www.wsj.com/articles/shortlist-of-candidates-to-lead-imf-emerges-11563376950?mod=e2tw

STT

