Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton on vierailulla Suomessa

Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton vierailee parhaillaan Suomessa. Helsingin poliisi vahvistaa tiedon STT:lle.

– Meillä oli etukäteen poliisilla tieto, että hän saattaa yksityishenkilönä täällä käymään piipahtaa, komisario Timo Viipuri kertoo.

Viipurin mukaan poliisi on huomioinut ex-presidentin vierailun, mutta visiitti ei aiheuta erityisiä toimenpiteitä.

– Hän on täysin yksityishenkilönä, ja valtiovierailuun liittyviä protokollia ei ole, Viipuri sanoo.

Viipurilla ei ole Clintonin vierailun kestosta tai ohjelmasta tarkempaa tietoa.

Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Ylen tietojen mukaan Clinton on liikkunut Esplanadilla ja Aleksanterinkadulla Helsingin ydinkeskustassa. Ihmiset ottivat yhteiskuvia Clintonin kanssa. Ylen mukaan Clintonilla oli mukanaan turvamiehiä.

Svenska Ylen tietojen mukaan Bill Clinton olisi suuntaamassa illaksi Ahvenanmaalle.

https://yle.fi/uutiset/3-10893516

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/07/25/usas-tidigare-president-bill-clinton-dok-upp-i-helsingfors-centrum-aker-vidare

STT

