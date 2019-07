Yhdysvaltain keskuspankki leikkasi ohjauskorkoaan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008 finanssikriisin

Yhdysvaltain keskuspankki Fed leikkasi keskiviikkona markkinoiden odotusten mukaisesti ohjauskorkoaan prosenttiyksikön neljäsosalla 2-2,25 prosentin vaihteluväliin.

Keskuspankki madaltaa korkotasoaan ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen. Viimeksi tasoa leikattiin vuoden 2008 finanssikriisin aikaan, jolloin korkotasot laskettiin lähes nolliin. Korkoja on hilattu ylöspäin viime vuosina. Vuonna 2018 korkotasoa nostettiin neljästi.

Vaikka Yhdysvaltain taloudella meneekin vahvasti, keskuspankki katsoi talouskasvun tulevaisuudessa olevan epävarmuuksia, joiden vuoksi korkoa päätettiin alentaa. Fed kertoo tiedotteessaan tavoitteekseen turvata työllisyyden korkea taso sekä hintojen vakaus.

Keskuspankin korkotasosta päättävän avomarkkinakomitean päätös ei ollut yksimielinen. Kaksi komitean jäsentä äänesti päätöstä vastaan ja kannatti ohjauskoron säilyttämistä nykyisellä tasollaan. Leikkauksen puolesta äänestivät komitean loput kahdeksan jäsentä.

Viime kesäkuussa korkotaso pidettiin 2,25-2,5 prosentin vaihteluvälissä.

Uusia leikkauksia ei välttämättä tulossa

Yhdysvalloissa osa ekonomisteista on ollut sillä kannalla, ettei Fedin ole tarpeen leikata korkoja vahvan talouden aikana. Toiset ovat olleet huolissaan muun muassa Kiinan kasvun heikkenemisestä sekä brexitin vaikutuksista maailmantalouteen.

Komitean puheenjohtaja, keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell kertoi lehdistötilaisuudessa, ettei Fed aio leikata korkoja useita kertoja peräjälkeen tulevissa kokouksissa.

Keskuspankin ohjauskoron taso määrittää sen, mihin hintaan se lainaa rahaa muille pankeille. Ohjauskorko vaikuttaa välillisesti markkinakorkoihin ja koko muuhun talouteen.

Keskuspankki kiisti taipuneensa poliittisen paineen vuoksi

Keskuspankkiin on viime aikoina kohdistunut poikkeuksellista poliittista painetta Valkoisen talon suunnalta. Toisin kuin aiemmat presidentit, Donald Trump on kritisoinut kärkkäästi Fedin päätöksiä erityisesti vuoden 2018 korotusten aikaan.

Perinteisesti keskuspankin riippumattomuutta poliittisesta ohjailusta on haluttu varjella, eivätkä poliitikot ole ottaneet kantaa keskuspankin korkopäätöksiin.

Pankin pääjohtaja korosti tiedotustilaisuudessa, ettei politiikka painanut keskuspankin vaakakupissa.

– Emme koskaan ota huomioon poliittisia asioita. Keskusteluissamme ei ole tilaa sellaiselle. Emme tee päätöksiä finanssipolitiikasta todistaaksemme itsenäisyytemme, vaan lähestyäksemme tavoitteitamme. Niin teemme aina, Powell kommentoi toimittajille.

STT

Kuvat: