Yhdysvaltalaismediat: LeBron James ei voi sponsorisyiden takia antaa Anthony Davisille pelinumeroaan

Urheiluvälinevalmistaja Nike ei hyväksy sitä, että Los Angeles Lakersin NBA-koripalloilija LeBron James antaisi pelinumeronsa 23 uudelle joukkuetoverilleen Anthony Davisille. Yhdysvaltalaismediat ESPN ja Yahoo Sports eivät paljastaneet lähteitään, mutta kertoivat Niken torpanneen suunnitelman taloudellisten tappioiden pelossa.

Nike on valmistanut Jamesin pelinumerolla 23 varustettuja tuotteita, eikä valmiilla tuotteilla olisi enää samanlaista markkina-arvoa, jos pelaaja vaihtaisi numeroaan.

James olisi ollut halukas vaihtamaan numeronsa, jotta uusi vahvistus Davis voisi pelata numerolla 23, jota hän on käyttänyt koko NBA-uransa ajan. James olisi ottanut käyttöön numeron kuusi, joka oli hänen käytössään aikanaan Miamin-kausina.

Määräaika numeron vaihtamiselle oli jo 15. maaliskuuta, mutta Davisin siirto New Orleansista julkaistiin kesäkuussa. Lakersin mukaan NBA hyväksyisi pyynnön numeron vaihtamisesta määräajan jälkeen, jos vain valmistaja hyväksyisi asian. Nike ei kuitenkaan suostunut vaihdokseen.

Urheiluvälinejätin mukaan James päätti itse lopulta lykätä vaihtamista, jotta hän välttyisi ongelmilta ja kunnioittaisi niitä faneja, jotka ovat jo hankkineet 23 pelinumeron paidan. James voi jälleen ensi vuoden maaliskuun 15. päivään mennessä esittää toiveensa numeron vaihtamisesta kaudeksi 2020-21.

https://www.espn.com/nba/story/_/id/27178432/lebron-no-6-wait-due-nike-issue

https://sports.yahoo.com/sources-anthony-davis-getting-le-brons-no-23-on-hold-233907363.html

STT

Kuvat: