Yhdysvaltalainen räppäri, Asap Rockyna tunnettu Rakim Mayers saa syytteen Ruotsissa. Mayers pidätettiin Tukholmassa puhjenneen katutappelun jälkeen heinäkuun alussa.

Riidan kerrotaan puhjenneen rikotuista kuulokkeista.

Räppäri on ollut vangittuna epäillyn pahoinpitelyn tutkinnan vuoksi. Tapaus on nostattanut Yhdysvalloissa julkkisvetoisen solidaarisuusliikkeen, ja myös presidentti Donald Trump on vedonnut Ruotsin pääministeriin Stedan Löfveniin Mayersin auttamiseksi.

STT

Kuvat: