Yhteiskunnallisen keskustelun tapahtumaviikko pyörähtää käyntiin Porissa

Yhteiskunnalliseen keskusteluun keskittyvä Suomi-Areena alkaa tänään. Viisipäiväinen tapahtuma kerää Poriin suuren joukon poliitikkoja ja muita yhteiskunnallisia vaikuttajia.

Viikon aikana ohjelmassa on muun muassa keskustelua tulevaisuuden työelämästä ja vihapuheesta. Keskusteluissa pohditaan myös sitä, millainen Suomi on vuonna 2050 ja millaisia innovaatioita tulevaisuudessa tarvitaan.

Avajaispäivänä on luvassa keskustelua esimerkiksi siitä, miten teknologialla pystytään ratkomaan byrokratialoukkuja.

Eduskuntapuolueet ovat myös näyttävästi esillä. Tiistaina uusi hallitus ja oppositio ottavat toisistaan mittaa puheenjohtajien tentissä.

Keskutelutilaisuuksien ohella Suomi-Areenan ohjelmaan kuuluu esimerkiksi musiikkiesityksiä.

Suomi-Areena järjestetään nyt 14. kertaa. Viime vuonna tapahtuman keräsi järjestäjien mukaan yhteensä 67 000 kävijää.

Järjestäjinä ovat MTV ja Porin kaupunki.

STT

Kuvat: