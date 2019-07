Yhteislaulutilaisuudessa Kiskossa laulettiin kuin Skansenilla

Kiskon kirkonkylässä Järvelän paviljonkirannassa järjestettiin yhteislaulutilaisuus samaan tapaan kuten Allsång Tukholman Skansenilla.

Laulattajina olivat duona esiintyvät Henna-Riikka Rajaniemi ja Markku Peimola .

– Tulisi edes puolet siitä yleisöstä, mitä on Skansenilla, toivoi Peimola.

Peimolan mukaan yhteislaulutilaisuuksien yleisömäärä on kuitenkin aina mysteeri.

Allsång på Skansen on ruotsalainen yhteislaulutapahtuma, joka on lähetetty suorana tv-lähetyksenä Tukholmassa sijaitsevan Skansenin Sollidenscenen-lavalta. Lähetys on näytetty myös Suomessa.

Paviljonkirannan penkit Kiskossa täyttyivät hyvin ennen tilaisuuden alkua.

Rajaniemi & Peimola duolle tämä oli ensimmäinen yhteislaulutilaisuus, vaikka he keikkailevatkin muuten yhdessä, pitävät omia konsertteja ja käyvät esiintymässä muun muassa Ilolansalossa. Duolla on laaja ohjelmisto iskelmää ja vanhaa tanssimusiikkia.

– Aivan kaikkea ei pysty yhteislaulutilaisuudessa laulattamaan, koska yleisöllä ei ole riittäviä valmiuksia, totesi Peimola.

Koko tilaisuus oli peruuntua Kiskossa, kun Peimola loukkasi olkapäänsä, ja se jouduttiin leikkaamaan kuukausi takaperin.

– Kaaduin rakennustöissä. Lokakuuhun täytyy odottaa, että käsi taas nousee, harmitteli pianoa ja kitaraa soittava timpuri.

Vielä kaksi viikkoa sitten keikka ei olisi onnistunut. Pianisti ja kitaransoittaja tarvitsee molempia käsiä.

Duon toinen jäsen Rajaniemi on vuokratuoliyrittäjänä toimiva kampaaja.

– Teen töitä toiminimellä ja välillä keikkailen Markun kanssa, Rajaniemi sanoi.

Syksyllä Rajaniemi nähdään Teatteri Provinssin lavalla musikaali Tohtori Živagossa toisessa pääroolissa. Hänellä on taustalla klassisen musiikin koulutus.

Juttutuokion aikana selviää heille itselleenkin yllättäen, että molemmat ovat myös harrastaneet voimistelua, mutta Rajaniemi sanoo harrastavansa ennemminkin hevosia ja ratsastusta. Peimola sen sijaan sanoo voimistelleensa SM-tasolla.

Yhteislauluillassa oli reilut 30 laulua setissä mukana.

– Katsotaan, miten yleisö jaksaa. Mukana on myös muutamia duo-sovituksia, kertoi Rajaniemi.

Tilaisuuden järjestivät Kisko-Seura ja kyläyhdistys Kihakka.