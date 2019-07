Yksi liike voi pelastaa pyöräilijän – hollantilaista otetta opetetaan tempun kotimaassa lapsillekin

Hollannissa opetetaan lapsesta saakka hyvin yksinkertaista liikettä, jolla on suuret vaikutukset liikenneturvallisuudelle. Noustessaan pysäköidystä autosta hollantilaisia opetetaan avaamaan ovi ovea kauimpana olevalla kädellä. Kuljettaja esimerkiksi avaisi oven täten Suomessa oikealla kädellään.

Tällä hollantilaiseksi otteeksi kutsutulla liikkeellä varmistetaan näkyvyys takaviistoon, jolloin nähdään sieltä mahdollisesti tulevat liikennöitsijät. Käytäntö on yleinen pyöräilymaana tunnetussa Hollannissa, ja sillä pyritään varmistamaan erityisesti pyöräilijöiden turvallisuus.

– Nähdään luonnollisesti, että se on hyvä tapa välttää onnettomuuksia. Suosittelen ottamaan tavaksi, että avaa oven oikealla kädellä, eikä vasemmalla, toteaa Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen.

Tapa on Koistisen mukaan ylivoimaisesti tehokkain ja helpoin tapa oppia olkapään ylitse katsominen. Liike aiheuttaa luonnostaan kehon kääntymisen asentoon, josta näkee takaviistosta tulevan pyörän tai auton.

– Toki voihan sen tehdä myös niin, että katsoo sen vasemman olkansa yli, mutta yleensä siinä pää ei käänny niin paljoa, Koistinen sanoo.

Onnettomuuksien tarkkaa määrää ei tiedetä

Onnettomuudet, joissa pyöräilijä törmää avautuvaan oveen, eivät ole Koistisen mukaan valtavan yleisiä. Suuremmat ongelmat piilevät risteystilanteissa. Äkkinäinen pysäytys voi olla pyöräilijälle hengenvaarallinen.

Vuoden 2011 syyskuussa autoilijan avaama ovi johti miehen kuolemaan. Pysäköidyn auton ovi oli avattu juuri, kun mies oli ollut ohittamassa autoa polkupyörällä. Pyöräilijä paiskautui törmäyksen vuoksi samasta suunnasta tulleen bussin alle.

Edellä mainittu tapaus on hyvin dokumentoitu, mutta auton oveen päätyneiden pyöräreissujen tarkkaa määrää ei tiedä kukaan, kertoo Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen. Onnettomuudet eivät ole tavallisesti poliisiasioita, eivätkä päädy liikenneonnettomuustilastoihin.

Korkeintaan hiukan vakavammista sairaalahoitoa vaativista törmäyksistä jää jälki, mutta usein kyse on lievemmistä vahingoista.

Treenataan, treenataan

Valtonen kertoo, että autosta poistuminen on usein tilanne, jossa on muut asiat mielessä. Yleensä kiirehditään johonkin, jolloin tarkkaavaisuus muuta liikennettä kohtaan herpaantuu. Hollantilainen ote on Valtosen mukaan vain keino, jolla tarkkaavaisuudesta muodostuu rutiini.

– Ei se tietysti pomminvarma ole. Kyllähän senkin pystyy tekemään niin, että katsoo vain sitä ovenkahvaa. Mutta silloin tulee tällainen ylävartalon kiertoliike. On paremmat mahdollisuudet nähdä sinne kriittiseen suuntaan, Valtonen kertoo.

Autoa toisinaan ajava Koistinen on pyrkinyt muistuttamaan itseään otteesta.

– Olen yrittänyt opettaa otetta itselleni, mutta ihan joka kerta se ei tule luonnostaan. Täytyy myöntää, että jos se olisi siellä autokoulussa opetettu, niin ehkä se tulisi luonnostaan, Koistinen kertoo ja esittää samalla toiveen autokouluille.

Alakouluikäisille tarvitaan kunnollinen kasvatus

Autokoululiiton koulutuspäällikkö Rami Lamminen kertoo, että hollantilainen ote valjastetaan usein opetuskäyttöön, jos liikenneopettaja huomaa, että uudella kuljettajalla on vaikeuksia kuolleiden kulmien tarkistamisessa.

Kyse ei kuitenkaan ole yleisestä ohjeistuksesta, vaan yhdestä työkalusta, jolla asiaa voidaan opettaa.

Lähtökohtaisesti tavoitteena on iskostaa uuteen kuljettajaan ajatus siitä, että kuolleet kulmat pitää tarkistaa. Lammisen mukaan on painotettava sitä, kuinka tärkeää kuolleiden kulmien tarkistaminen on.

Pysäköinti on Lammisen mukaan vain yksi niistä tapauksista, joissa kuolleesta kulmasta tuleva pyöräilijä voi jäädä alakynteen. Erityisen tuhoisa on tilanne, jossa autoilija kääntyy eikä muista katsoa, liikennöikö samansuuntaisella pyörätiellä pyörää, jonka ajoradalle auto on kääntymässä.

Koistisen mukaan Hollannissa annetaan järkevää pyöräilykasvatusta oikeassa liikenteessä. Suomessa on viime aikoina hänen mukaansa menty enemmän siihen, että opetellaan sääntöjä virtuaaliympäristössä.

Pyöräliitto on ajanut sitä, että alakouluikäisille kehitettäisiin pyöräkortti ja annettaisiin pyöräilykasvatus oikeassa liikenteessä.

– Liikennekasvatus on meillä opetussuunnitelmissa vähän sellaisena kuolleena kirjaimena. Riippuu hirveän paljon siitä, kuka sattuu olemaan opettajana ja mikä koulu on kyseessä, minkälaista liikennekasvatusta sattuu saamaan. Taso vaihtelee todella paljon, Koistinen kertoo.

Laki asettaa vastuun autoilijan harteille

Tieliikennelaki on asiassa pyöräilijän puolella. Lain mukaan ajoneuvon ovea ei saa avata eikä ajoneuvoon nousta, siitä poistua taikka sitä kuormata siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai tarpeetonta haittaa muulle liikenteelle tai ympäristölle.

Uudistuneessa tieliikennelaissa autoilija on jatkossakin juridisesti vastuussa, jos pyöräilijä osuu auton huolimattomasti avattuun oveen. Koistiselta löytyy silti suosituksia myös pyöräilijöille. Hänen mukaansa pyöräilijän kannattaa ajaa pysäköidyistä autoista sen verran etäällä, ettei törmää avattavaan oveen.

– Ei kannata ylipäätään mennä sinne aivan oikeaan laitaan, vaan kannattaa ennemmin mennä suunnilleen siinä autojen tekemän uran kohdalla, Koistinen ohjeistaa.

Tällä tavoin Koistisen mukaan paitsi välttää avautuvat ovet, varaa myös paremmin tilaa itselleen ajoradalla. Kun tilaa on enemmän, eivät autoilijat lähde tekemään yhtä riskialttiita ohituksia kuin jos pyörä olisi laidempana.

– Totta kai pyöräilijäkin yrittää ennakoida toisen virhetilanteita. Vastuu sinänsä on ihan ilmiselvästi vain ja ainoastaan autoilijalla, Valtonen sanoo.

STT

