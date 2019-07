Yle: Ranska pyytänyt Suomea mukaan Maliin terrorismin vastaiseen operaatioon

Ranska on pyytänyt Suomea mukaan osallistumaan Malissa Länsi-Afrikassa järjestettävään terrorismin vastaiseen operaatioon, kertoo Yleisradio. Ylen mukaan keskustelut ovat vielä alkuvaiheessa. Pääesikunnan mukaan asian käsittely kestää syksyyn. Ranskan pyynnön tarkemmista yksityiskohdista ei kerrota.

Suomella on ollut muutamia rauhanturvaajia Malissa sekä YK:n että EU:n operaatioissa.

Ranskan aloite saattaa nousta esille sunnuntaina, kun presidentit Sauli Niinistö ja Emmanuel Macron tapaavat Ranskan kansallispäivän juhlinnan yhteydessä Pariisissa.

Malin operaatiossa Ranska tukee maan hallituksen taistelua ääri-islamistista terrorismia vastaan. Mukaan on lähtenyt muitakin maita, myös Suomen lähialueelta. Viro lähetti operaatioon 50 hengen maavoimayksikön viime vuonna. Tanska suunnittelee lähettävänsä operaatioon kaksi kuljetushelikopteria ja 70 hengen miehistön.

– Jonkinnäköistä sotilaallista tunnustelua on tehty Suomen kiinnostuksesta. Mutta se on hyvin vaiheessa. Siitä ei ole käsittääkseni tehty sotilaallista arviota eikä ainakaan poliittisella tasolla ole keskusteltu asiasta alkuunkaan, sanoi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) Ylelle.

