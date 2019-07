Yle: Suomeen livahti 139 ihmistä väärennetyillä Neuvostoliiton aikaisen koulun todistuksilla – nyt heidät karkotetaan

Suomeen livahti 139 uzbekkia väärennetyillä Neuvostoliiton aikaisilla koulutodistuksilla, Yle uutisoi. Maahanmuuttoviraston (Migri) mukaan heille on tehty karkotuspäätös Suomesta viimeisen puolen vuoden aikana.

Uzbekit olivat todistusten mukaan valmistuneet ammattikoulusta nimeltään TMGS. Ylen tietojen mukaan on mahdollista, että koulu on ollut joskus olemassa. Se on kuitenkin suljettu viimeistään vuonna 1993. Ylen tietojen mukaan hyväksytyissä oleskelulupahakemuksissa on ollut päiväyksiä vuosilta 1997-2016.

Migri kertoo Ylelle, että väärennettyjen koulutodistusten vyyhti paljastui työnantajan ilmiannosta. Myös Rajavartiolaitos on tutkinut osaa kyseisistä todistuksista lokakuussa vuonna 2018. Rajavartiolaitos kuvailee väärennöksiä tökeröiksi. Todistukset virallisine leimoineen oli tulostettu mustesuihkutulostimilla. Osassa oli samat todistusnumerot.

https://yle.fi/uutiset/3-10870924

STT

