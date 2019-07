Ylen gallup: Perussuomalaiset yhä selvä ykkönen, hallituspuolueet SDP ja keskusta menettivät kannatustaan

Oppositiopuolue perussuomalaiset jatkaa selvästi suosituimpana puolueena, kertoo Ylen teettämä gallup. Suurimpien hallituspuolueiden SDP:n ja keskustan kannatus sen sijaan on laskenut hallitusohjelman julkistamisen jälkeen.

Perussuomalaisten kannatus on 19,7 prosenttia, missä on nousua 0,2 prosenttiyksikköä edelliskuukaudesta.

Suunnilleen samoissa lukemissa edelliseen kyselyyn nähden on myös kakkoseksi noussut kokoomus, jonka kannatus on 16,8 prosentissa.

Pääministeripuolue SDP on pudonnut kolmanneksi 16,1 prosenttiin. SDP:n kannatuksesta on sulanut 1,3 prosenttiyksikköä.

Vihreät on neljäntenä 14,3 prosentin kannatuksella, missä on nousua 0,4 prosenttiyksikköä. Keskustan kannatus on pudonnut 0,7 prosenttiyksiköllä ennätysalhaisiin lukemiin 11,7 prosenttiin.

Kyselyn suurin nousija oli vasemmistoliitto, jonka kannatus vahvistui prosenttiyksiköllä 8,8 prosenttiin.

RKP on 4,6 prosentissa, kristillisdemokraatit 3,8 prosentissa ja Liike Nyt 1,7 prosentissa.

Kyselyn toteutti Taloustutkimus, joka haastatteli kesä-heinäkuussa 2 446 ihmistä. Virhemarginaali on 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

STT

