Yli 20 000 mielenosoittajaa vaati Moskovassa reiluja paikallisvaaleja

Moskovassa yli 20 000 ihmistä on osoittanut lauantai-iltana mieltään reilujen paikallisvaalien puolesta. Mielenosoittajat on saanut liikkeelle vaaliviranomaisten päätös jättää suosittuja opposition ehdokkaita ehdokaslistojen ulkopuolelle.

Poliisi pidätti joitakin mielenosoittajia, kertoi kansalaisjärjestö OVD-info.

Moskovassa järjestetään kaupunginvaltuuston vaalit syyskuussa. Puolueiden ulkopuolisten ehdokkaiden on kerättävä noin 5 000 allekirjoitusta voidakseen päästä ehdolle. Opposition kannattajien mukaan allekirjoituksia tarkastava vaalikomissio hylkää niitä mielivaltaisesti.

– Näytämme heille, että tämä on vaarallista peliä, oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi sanoi suuren mielenosoittajajoukon edessä.

Navalnyi uhkasi kutsua kokoon vielä suuremman protestin ensi viikon lauantaiksi, jos vaaliviranomaiset eivät rekisteröi seitsemän päivän kuluessa ehdokkaiksi suosittuja oppositiopoliitikkoja kuten Ilja Jashinia ja Ljubov Sobolia.

Navalnyin mukaan kyseessä oli suurin mielenosoitus sitten vuoden 2012, jolloin kymmenettuhannet osoittivat mieltään parlamenttivaalien vaalivilppiä vastaan.

Poliisilla on tapana arvioida alakanttiin opposition mielenosoittajien osallistujamäärää, ja sen mukaan protestoijia oli 12 000.

”Emme ole kuolleita sieluja”

Oppositiopoliitikko Sobol aloitti viikko sitten syömälakon vastalauseena sille, että hänen keräämistään noin 5 000 allekirjoituksesta hylättiin 700. Hän kehotti mielenosoituksessa jatkamaan taistelua.

– Olen varma, että voitamme, silminnähden nääntynyt 31-vuotias lakimies sanoi.

Moskovassa on ollut ehdokasasetteluun liittyviä pienempiä mielenosoituksia pitkin viikkoa. Kreml on sivuuttanut opposition vaatimukset, mikä on raivostuttanut moskovalaisia ja herättänyt syytöksiä vaalihäirinnästä

Monet kaupunkilaiset ovat julkaisseet sosiaalisessa mediassa kirjoituksia tai videoita, joissa he todistavat, että eivät ole ”kuolleita sieluja”.

– Olemme tulleet! huusivat monet lauantain mielenosoitukseen osallistuneet ja tehostivat huutoaan heiluttelemalla passejaan ilmassa.

STT

Kuvat: