Yön yli valmistunut lounas houkuttelee turkulaisia Saloon

Jari-Jukka Kallunki laittaa seuraavan päivän lounaan illalla tulemaan. JJ’s BBQ -ravintolan itse rakennettu savustin kypsentää tunteja häränrintoja, possunniskoja, ribsejä ja kanan koipireisiä.

– Savustan aina yöllä. Tuli on pidettävä yllä ja välillä lihojen paikkaa täytyy vaihdella.

Tässä myös syy, miksi Salon Meriniityssä sijaitseva ravintola on avoinna vain loppuviikosta. Yötä myöten savustamista ei jaksaisi koko viikkoa.

Jari-Jukka ja aikaisemmin sisustusliikkeessä työskennellyt Mari Kallunki avasivat barbecue-ravintolan keväällä keskelle teollisuusaluetta entisen Nordic ID:n tiloihin. Vastaanotto on ylittänyt odotukset.

– Noin puolet asiakkaista on muualta kuin Salosta, Turusta ja Helsingistä. Turusta tullaan ihan vaan syömään junalla. Asemalta on 10 minuutin kävelymatka ja töitä voi tehdä junassa, Kallunki valaisee epäilyä pitkäksi venyvästä lounaasta.

– Ravintola on ollut mielessä, mutta ajatusta ei ollut perustaa sitä Saloon. Turkuun tai Helsinkiin ja hiukan sivummalle. Tämä paikka bongattiin sattumalta netistä.

Vuokratiloissa toimivassa ravintolassa on asiakaspaikkoja terasseineen vajaat sata. Pariskunnan lisäksi ravintola työllistää kaksi työntekijää ja yksi paikka on avoinna.

Eteisessä vastassa on seinän kokoinen valkokuva Black Angus -karjasta. Kuvan on ottanut Jari-Jukka Kallunki, kun hän kävi viime vuonna tutustumassa Texasissa aitoon barbecue-kulttuuriin.

Ravintolan Black Angus -liha on Australiasta, possu ja kana kotimaasta.

– Haluaisin käyttää suomalaista naudanlihaa, mutta se on erilaista, eikä rasva sula kuten pitää.

Matkasta jäi vaikutteita, mutta pääasiassa Kallunki halua tehdä asiat omalla tavallaan, alusta asti itse. Seuraava askel ovat itse tehdyt hampurilaissämpylät ja jälkiruoat.

Tärkeä osa yritystä ovat asiakkaat, jotka tilaavat lihaa ravintoiloihin ja tilaisuuksiin.

Kallunki on koulutukseltaan kokki, mutta hän on ehtinyt tehdä vaikka ja mitä muuta myös. Kemijärveltä Saloon Nokialle tullut mies on ollut hitsarina, nuohoojana ja tehnyt maahantuontia.

Vuonna 2014 hän rakensi kotipihalle pienen savustimen ja avasi sille Facebookiin fanisivun. Seuraajia tuli paljon ja rulla alkoi pyöriä. Syntyi toiminimi ja peräkärrysavustin, joka on yhä käytössä erilaisissa tapahtumissa.

– Kolme kesää kiersin ja keitrasin. Kärrysavustimella on savustettu yli 10 000 kiloa lihaa.

Tänä vuonna JJ’s BBQ on osallistunut tapahtumiin harvakseltaan. Helsingissä kaksi viikkoa sitten järjestetty Burgerifestivaali oli hyvä kokemus. Neljä työntekijää valmisti maisteluburgereita 140 kappaleen tuntivauhdilla, mutta silti jono oli jatkuva.

– Tieto on levinnyt. Palaset ovat loksahtaneet kohdalleen, on ollut onnenkantamoisia ja tuuria, Kallunki sanoo.

Taalintehtaan ravintoloissa uusia yrittäjiä

Jukka Siitonen ja Tero Eloranta ostivat konkurssiin menneen Portsiden.

Konkurssiin mennyt ravintola Portside Taalintehtaalla on jälleen auki. Uudet omistajat Jukka Siitonen ja Tero Eloranta ovat remontoineet tilat ja näkevät vuodesta 1988 toimineessa, perinteikkäässä ravintolassa paljon mahdollisuuksia.

Myös ravintolan vieressä sijaitsevan Stall’s Bar & Foodin yritystoiminta on siirtynyt Siitoselle ja Elorannalle.

– Suomen saaristo on upea, mutta toiminta-aika on rajallinen, juhannusviikosta koulujen alkamiseen. Yksin saaristomatkailulla ei elä, pitää olla muutakin, 25 vuotta rakennus- ja majoitusalan yritystoimintaan keskittynyt Siitonen sanoo.

Seutu on tuttua miehille, jotka ovat omistaneet 10 vuotta Taalintehtaan edustalla sijaitsevan Villa Bergholmenin. Edustushuvilassa järjestetään muun muassa yritysten tyky-päiviä.

Siitosen mukaan yritykset valitsevat yhä useammin paikan, jonne pääsee lentokoneen sijasta autolla. Sama suuntaus vahvistuu vapaa-ajalla suositussa päivämatkailussa.

– Taalintehtaan rooli kasvaa veneilijöiden ja automatkailijoiden keskuudessa. Tämä on 2 tunnin ajomatkan päässä Helsingistä.

Portside jatkaa a la carte -ravintolana, jossa erilaisia tapahtumia aiotaan järjestää aiempaa enemmän. Tulevana Baltic Jazz -viikonloppuna ravintolassa järjestetään latinodisco.

Portside toimii 1840-luvulla rakennetussa rantamakasiinissa. Taalintehtaan historiasta kertovat vanhat valokuvat, joista on koottu näyttely ravintolaan.

Myös Taalintehtaan Skibber´s pubissa on uusi yrittäjä. Madde Häggman on emännöinyt Madde´s Ankar Baria viime vuoden lopulta ja on tyytyväinen päätökseensä.

– Ruokaravintola on ollut unelmani. Päätin, että nyt kokeilen ennen kuin olen 40-vuotias. Elämä hymyilee, minulla on asiakkaita kuutena päivänä viikossa, Häggman nauraa.

Remontoidun ravintolan ruokalistalla on muun muassa burgereita, salaatteja ja kebabliha-annoksia.

Nyt valmistaudutaan vuoden toiseksi vilkkaimpaan viikonloppuun September openin jälkeen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sukulaiset on pyydetty mukaan auttamaan normaalisti neljä henkeä työllistävään ravintolaan.

Häggman on oppinut, että kesän jälkeen hiljenee, sillä hän on työskennellyt Taalintehtaalla pitkään kaupoissa ja ravintoloissa.

– Syksyllä aion pitää ravintolan kiinni maanantaisin ja tiistaisin. Silloin jää itsellekin yksi vapaapäivä viikossa.