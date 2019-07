Yritykset saaneet sähköpostitse uskottavan näköisiä huijausviestejä – tulevat johdon tai tutun henkilön nimissä

Keskuskauppakamari varoittaa yrityksiä ja organisaatioita sähköpostitse tulevista huijausviesteistä, joissa pyydetään tekemään maksusuorituksia tai joilla kalastellaan kirjautumistunnuksia, kertoo Keskuskauppakamari tiedotteessaan.

Huijausyritykset voivat näyttää uskottavilta. Viestit voivat tulla ylemmän johdon nimissä, ja niissä pyydetään esimerkiksi tekemään maksusuorituksia. Sähköpostin lähettäjä voi olla tuttu henkilö, mutta sähköpostiosoite voi paljastaa, että lähettäjänä onkin jokin muu toimija. Näillä viesteillä voidaan kalastella myös kirjautumistunnuksia.

– Yrityksissä ja organisaatioissa on paljon luottamuksellista tietoa, johon liittyen on myös tarvetta huolehtia sähköpostiliikenteen turvallisuudesta. Keskuskauppakamari kannustaa varmistamaan, että yrityksissä on hyvät käytännöt, joilla tarkistetaan, kuka pyytää maksamaan, kenelle ja millä perustein, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Anne Horttanainen tiedotteessa.

Horttanaisen mukaan huijarit ovat liikkeellä erityisesti kesäaikaan. Yrityksissä saattaa olla uusia työntekijöitä, jotka eivät osaa tunnistaa huijausyrityksiä. Uudet työntekijät on hyvä perehdyttää myös virtuaalisten vaarojen varalta, Horttanainen muistuttaa.

STT

