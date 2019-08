Aalto nopein miesten ratakierroksella, kulta jäi kaivelemaan Lampista – Kuivisto kiri kepeästi tonnivitosen mestariksi

Eljas Aalto kiersi nopeimmin 400 metriä miesten loppukilpailussa Kalevan kisoissa Lappeenrannassa. Aalto kellotti ajan 47,79 kaikki tai ei mitään -tyyppisellä juoksullaan.

– Aloitin kovaa ja katsoin jaksanko loppuun asti. Onneksi jaksoin tarpeeksi. Monesti se on päästä kiinni, että uskaltaa mennä alun tarpeeksi kovaa, Aalto summasi.

– Kausi on sujunut nousujohteisesti. Nopeustaso on noussut, mutta se ei näy vielä 400 metrillä. Sadasta kolmeen sataan metriin kaikki paranee koko ajan. Kisoja riittää joka viikonloppu Ruotsi-maaotteluun asti, Aalto katseli elokuun loppuun saakka.

Aallon aika oli hänen kautensa paras. Toiseksi sijoittunut Ville Lampinen kellotti myös kauden parhaansa 48,03.

– Kauden parhaaseen voi olla tyytyväinen, mutta ei koskaan tulla hakemaan hopeaa. Kulta jäi kaivelemaan. Toisaalta viime vuonna jäin ilman mitalia 400 metrillä, mutta nyt tuli hopeaa kotiin viemiseksi, Lampinen jatkoi.

Lappeenrannassa sää oli perjantai-iltana tuulisen kylmä, ja tihkusade vieraili myös SM-mitalien kilpakentällä.

– Kelin taakse ei voi paeta. Se on kaikille sama, Lampinen paalutti.

Christoffer Envall oli miesten 400 metrin kolmas ajalla 48,07.

Naisten 400 metrin kilvassa Amira Chokairy oli sukkelin ajalla 55,84. Jeanine Nygård (56,12) oli toinen ja Ida Ravaska (56,16) kolmas.

Peiponen jätti Vainion hopealle naisten kympillä

Naisten 10 000 metrin juoksusta tuli kahden jalkavaivaisen naisen kaksinkamppailu Lappeenrannan Kalevan kisoissa. Nilkkavaivastaan vasta parantunut Rovaniemien Lapin Johanna Peiponen oli ennättänyt voittovireeseen ja otti mestaruuden ennen Lappeenrannan Urheilumiesten Alisa Vainiota.

Peiposen voittoaika kauden ensimmäisellä ratakympillä oli 33.59,63. Dohan MM-maratonille valmistautuva Vainio sinnitteli hopealle kauden parhaallaan 34.05,00, ja Katarina Skräddar otti Helsingin Jyrylle pronssin ajalla 34.08,64.

– Jalka oli vielä viime viikolla kipeä, joten tämä oli sen jälkeen ihme parannus, Peiponen iloitsi voitostaan.

– En tiedä kehtaanko kertoakaan, mutta jalka kipeytyi, kun kokeilin juosta lenkin ballerinoilla. En ole sitä ennen kokeillut, eikä jalka tykännyt siitä.

Kolmen viikon jalkavaivojen jälkeen Peiponen aikoo paneutua vetoharjoitteluun. Tavoitteena on päästä edelleen vauhdikkaampaan vireeseen ainakin Ruotsi-ottelussa kuun lopulla.

Vainio kilpaili kotikisoissaan puolikuntoisena, kun toisen jalan hermotus ei toimi normaalisti.

– Tuntuu, että tehoista on puolet pois, Vainio kertoi.

– Jalassa ei pitäisi olla mitään rikki, mutta hidaste se on.

MM-maratonista Vainio ei kuitenkaan ole huolissaan, sillä hän pystyy harjoittelemaan koko ajan.

– Olen hyvässä kunnossa, kunhan saan myös toisen jalan toimimaan. Se on pienestä kiinni.

Vaivan syytä ei ole vielä saatu selville.

Koilahti pomppasi ennätykseen

Pituushyppääjä Taika Koilahti kohensi neljättä kertaa tällä kaudella ennätystään, kun hän ponnisti perjantaina Lappeenrannassa uransa toiseen Kalevan kisojen voittoon. Koilahti ponnisti toisella hyppykierroksella 669 sentin ennätyshypyn.

Koilahden ennätys koheni mukavasti viisi senttiä, mutta tulos jäi harmittavasti kolme senttiä Dohan MM-kisojen tulosrajasta.

Mestari ei suuremmin surrut asiaa.

– Olen ottanut asenteen, että ”pääsee jos pääsee”. En ota MM-paikasta mitään paineita, Koilahti sanoi.

Koilahti, 20, on MM-rankingissa sijalla 24, joten hänellä on hyvät mahdollisuudet kisamatkaan myös ilman kisarajaa. Tälläkään tilastolla hän ei aio kiusata itseään.

– Olen katsonut sitä tilastoa, mutten seuraa sitä, Koilahti kertoi.

Valmentaja saa miettiä ja murehtia

Koilahti saattaa kilpailla Kalevan kisoissa myös 100 metrin juoksussa. Sen jälkeen kausi jatkuu viikon välein maajoukkueiden Superliigassa Bydgoszczissa ja Espanjassa järjestettävässä kilpailuissa.

Sen jälkeisesti suunnitelmat ovat vielä auki, jos MM-matka sattuisi siunaantumaan.

– Valmentaja (Tanja Nirkkonen) hoitaa ajattelun. Mä meen vaan, Koilahti naurahti, kun ei kyennyt kertomaan mahdollisista MM-suunnitelmistaan.

Samalla Koilahti vakuutti nauttivansa ennätyksistään ja kehityksestään, vaikka MM-raja jäisi toteutumatta.

– Tehty työ on kannattanut. Olen nyt satsannut kokeeksi kaiken urheiluun vuoden ajan, ja nämä tulokset ovat sen kovan työn tulosta, Koilahti selitti.

Anne-Mari Lehtiö KU-58:sta otti SM-hopean tuloksella 624 ja Joensuun Katajan Marika Partinen oli kolmas tuloksella 618.

Kangas pettyi tulostasoonsa

Arttu Kangas pyörähteli pisimmän kaaren Kalevan kisojen miesten kuulantyönnön loppukilpailussa, mutta tulos 18,33 ei miellyttänyt miestä.

– Tästä kisasta jäi hampaankoloon. Suomen mestaruus on hieno juttu, mutta tulos ei sitä mitä hain, Kangas tuumi.

Kankaan kauden pisin kuulakaari on kantanut 19,50. Miehen mukaan Lappeenrannassa eväät oli 19 ja 20 metrin väliin.

– Harjoituskausi meni hyvin, mutta kilpailukaudelle homma ei ole herkistynyt toivotulla tavalla. Viimeistä piikkiä ei ole tullut, Kangas kertoi.

– Nytkin piikki jäi puuttumaan, vaikka valmistavat harjoitukset lupasivat muuta, Kangas kertoi.

Viime syksynä Mika Halvari aloitti Kankaan valmentajana.

– Punttia nostetaan ja kuulaa työnnetään edelleen, mutta Mika on muuttanut jonkin verran voimaharjoittelun sisältöä, Kangas luetteli.

Kylmässä Lappeenrannan alkuillassa Nico Oksanen pukkasi kauden parhaansa 17,88 ja otti hopean. Tuloksen 17,54 työntänyt Tomas Söderlund oli kolmas.

Kuivisto kiri kepeästi tonnivitosen mestariksi

Porvoon Akilleksen Sara Kuivisto saavutti odotettua helpommin uransa kuudennen mestaruuden Kalevan kisoissa. Kuivisto voitti Nathalie Blomqvistin vauhdittaman 1 500 metrin juoksun Lappeenrannassa ajalla 4.18,00, kun ennalta hankalin vastustaja Kristiina Mäki ei ollut parhaassa vireessään.

– Odotin koko ajan, milloin Kristiina lähtisi. Ihmettelin, että ”missä se on”, ”missä se on”, Kuivisto kertoi taktiikastaan, kun hän vain odotteli Mäen avausta.

Kuiviston kirivauhti paljastui odotetun ylivoimaiseksi, kun Mäki teki rytminmuutoksensa vasta viimeisellä kierroksella.

– Kiri tosiaan lähti. Se tuntui hiton hyvältä, Kuivisto kertoi loppuvedostaan.

Kuivisto, 27, tavoittelee sunnuntaina 800 metriltä kolmatta perättäistä Kalevan kisojen tuplamestaruutta. Sen hän aikoo hankkia perjantaita vauhdikkaammalla juoksulla.

– Otan sen juoksun kovemmalla vauhdilla, mutta vaikea sanoa, millaiseen aikaan pystyn soolovedolla, Kuivisto kertoi.

STT

Kuvat: