Afganistanissa ainakin 63 on kuollut ja 182 haavoittunut hääjuhlissa tapahtuneessa räjähdyksessä – Isis ilmoittautui tekijäksi

Afganistanissa ainakin 63 ihmistä on kuollut ja 182 haavoittunut hääjuhlissa tapahtuneessa räjähdyksessä, kertovat viranomaiset. Isis on ilmoittautunut iskun tekijäksi.

Sisäministeriön edustajan Nasrat Rahimin mukaan haavoittuneiden joukossa on myös naisia ja lapsia.

Räjähdys tapahtui maan pääkaupungissa Kabulissa myöhään lauantaina.

Yhdysvaltojen ja Talebanin odotetaan allekirjoittavan lähiaikoina sopimus, jonka myötä yhdysvaltalaisjoukot alkaisivat vetäytyä Afganistanista.AFP

STT

