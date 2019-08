”Ainoastaan suurimmat mestariteokset ovat ajankohtaisia joka päivä”

Nibelungin sormus on yksi ihmiskunnan suurimmista saavutuksista, hehkuttaa Suomen tunnetuimpiin kapellimestareihin lukeutuva Esa-Pekka Salonen. Kyseinen Richard Wagnerin säveltämä neliosainen suurteos nähdään Kansallisoopperassa kokonaisuudessa kahden seuraavan vuoden aikana.

Sarjan ensimmäinen osa, Reininkulta, saa ensi-iltansa kuun lopulla. Oopperan kantaesitys oli Münchenissä syyskuussa 1869, eli lähes 150 vuotta sitten. Salonen johtaa Nibelungin sormuksen nyt ensimmäistä kertaa. Hänen mukaansa sukupolvi toisensa jälkeen on tulkinnut sarjan tekstin uudella tavalla.

– Jokaisella aikakaudella siitä on löydetty uusi, relevantti ulottuvuus. Ainoastaan kaikkein suurimmat mestariteokset ovat ajankohtaisia joka päivä, Salonen sanoo tiedotteessa.

Useiden legendojen ja kansantarujen pohjalta luotu Ring oli jättimäinen hanke jo syntyessään. Wagnerin kerrotaan omistautuneen sille 25 vuoden ajaksi, ja teoksen esittämistä varten pystytettiin erityinen rakennus. Myös Kansallisoopperalle Ring merkitsee voimannäytettä sekä taiteellisesti että tuotannollisesti.

– Kansallisooppera tulee 2019-2021 valjastamaan koko osaamisensa tämän huikean tarinan kerrontaan, kertoo taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi.

Peppi Pitkätossu saapuu Kansallisbalettiin

Kansallisbaletin syksyn ensimmäinen ensi-ilta on Tripla, joka koostuu kolmen koreografin teoksista: Brittiläisen Wayne McGregorin Infra sijoittuu kaupungin vilinään, ja yhdysvaltalaisen George Balanchinen Serenade tuo näyttämölle ”yllättäviä käänteitä”. Kolmantena teoksena nähdään West Side Story -elokuvan ohjauksesta Oscar-palkitun yhdysvaltalaisen Jerome Robbinsin The Concert, jota kuvataan parodiaksi pianokonserton yleisöstä.

Syksyn suursatsauksena baletissa kuitenkin pidetään koko perheelle suunnattua Peppi Pitkätossua, joka tulee ohjelmistoon marraskuussa. Astrid Lindgrenin satuhahmoihin perustuva teos yhdistelee klassista balettia, streetiä, breakia, steppiä ja capoeiraa. Koreografian on tehnyt ruotsalainen Pär Isberg.

