Aku Hirviniemen käräjillä kaatuneet ahdistelusyytteet hoviin – syyttäjän mukaan näyttelijän seksuaalissävytteisiä puheita ei huomioitu tuomiossa riittävästi

Näyttelijä Aku Hirviniemen ahdistelusyytteitä koskeva juttu etenee hovioikeuden käsittelyyn. Kanta-Hämeen käräjäoikeus hylkäsi kesäkuussa syytteet, joiden mukaan Hirviniemi ahdisteli kahta 17-vuotiasta tyttöä asunnollaan Riihimäellä viime kesänä. Syyttäjä valitti hylkäävästä päätöksestä, ja Turun hovioikeus myönsi asialle keskiviikkona jatkokäsittelyluvan. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.

Tuolloin 34-vuotias Hirviniemi kutsui kaksi alaikäistä tyttöä asunnolleen aamuyöllä esitelläkseen kotiaan. Käräjäoikeuden mukaan Hirviniemi kosketteli tyttöjä esittelykierroksen aikana, mutta ei syyllistynyt seksuaaliseen ahdisteluun. Oikeuden mukaan Hirviniemi kosketteli tyttöjä selästä paidan alta sekä toista tyttöä takapuolesta housujen päältä. Oikeus mukaan ei kuitenkaan ollut riittävällä varmuudella pääteltävissä, että tilanne olisi ollut seksuaalissävytteinen.

Syyttäjän mukaan kyseli tytöiltä, ovatko 16-vuotiaita

Syyttäjän mukaan käräjäoikeus ei kuitenkaan ottanut huomioon tapahtumia kokonaisuutena eikä tyttöjen vastustelua riittävästi huomioitu.

Syyttäjän mukaan tuomiossa ei huomioitu riittävästi muun muassa sitä, että tytöt kertoivat yhtenevästi Hirviniemen seksuaalissävytteisistä puheista. Syyttäjän mukaan Hirviniemi muun muassa sanoi ”ettei saa munaa seisomaan”. Hirviniemi oli myös syyttäjän mukaan kysynyt tytöiltä jo ennen asunnolle menoa, että ovathan he 16-vuotiaita ja toistanut tätä useita kertoja. 16 on seksuaalisen hyväksikäytön suojaikäraja.

Hirviniemi kiisti käräjäoikeudessa ahdistelun. Hän on kertonut halunneensa esitellä kotiaan ja hauskuuttaa vieraita sekä tapansa mukaan pitää yllä leppoisaa ilmapiiriä.

Mitä tulee syyttäjän valituksessa esittämiin väitteisiin, Hirviniemen oikeusavustaja Jan-Olof Nyholm kommentoi Ilta-Sanomien torstain jutussa, ettei hän salassapidon takia tässä vaiheessa voi kommentoida väitteitä.

Myös Hirviniemi valitti tuomiosta. Hän vaati oikeudenkäyntikulujen korvaamista täysimääräisenä. Valituksen mukaan suurten oikeudenkäyntikulujen maksaminen olisi täysin kohtuutonta ottaen huomioon muun muassa sen, että syytteet hylättiin.

Asiaa käsitellään Turun hovioikeuden arvion mukaan ensi syksynä tai talvena.

