Alkava viikko tuo helpotusta kuivuuteen, sadekuurojen lisäksi silti auringonpaistettakin

Pitkään kuivuudesta kärsinyt luonto saa virkistystä alkavalla viikolla, kun koko Suomessa ropisee sadekuuroja lähes päivittäin. Etelälounaasta saapuva ilmamassa on kuitenkin verraten lämmintä. Aurinkoisina jaksoina lämpömittarit näyttävät enimmillään yli 20:tä astetta, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

– Sää jatkuu alkavalla viikolla melko samanlaisena kuin se oli viikonloppuna sunnuntaina. Paikallisten sadekuurojen oheen on tulossa jonkin verran salamointia, mutta varsinaisia ukkosrintamia ei ole odotettavissa, arvioi päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila STT:lle.

Sunnuntaina mitattiin yli 23 asteen lämpötiloja monin paikoin Pohjanmaalta Lapin lounaisosiin. Ylivieskassa lämpöä oli 23,5 astetta, ja liki samaan yllettiin ainakin Seinäjoella, Vaasassa ja Ylitorniolla.

Muualla Suomessa oli sunnuntaina lämpöä 17-21 astetta.

Ukkoset jäivät sunnuntaina Jylhä-Ollilan mukaan ennakoitua vähäisemmiksi. Turun ja Lahden seuduilla kertyi sadetta 10-15 millimetriä, kun muualla jäätiin enimmäkseen 2-3 milliin.

Metsäpalovaroitukset sinnittelevät

Elokuun puolivälin viikon sää on jokseenkin koko Suomessa samanlaista: isoja alueellisia eroja ei ole Jylhä-Ollilan mukaan odotettavissa. Lapissa lämpö jää hitusen alemmaksi kuin muualla maassa.

– Lämpötilat ovat viikon mittaan vuodenaikaan nähden tavanomaisia. Sateet näyttäisivät painottuvan päiväsaikaan, meteorologi täydentää.

Viikon alkupuolen ukkosherkin päivä vaikuttaisi olevan tiistai, jolloin salamoihin on syytä varautua koko Manner-Suomessa Lappia lukuun ottamatta. Eteläisissä maakunnissa ukkostaa myös maanantaina.

Maasto on ollut niin kuivaa, että metsäpalovaroitukset sinnittelevät varoituskartalla alkavalla viikolla sateista huolimatta. Ukaasit ovat kuitenkin vähenemässä niin, että torstain tienoilla metsäpalovaroitus on ennusteen mukaan voimassa enää Kymenlaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä.

Navakkaa ja mahdollisesti vaarallista tuulta voi puhaltaa merialueilla viikon mittaan eteläisillä merialueilla, maanantaina myös Pohjanlahden puolella Selkämerellä.

STT