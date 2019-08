Alkava viikko tuo lämmintä länteen ja etelään – kalseammat kelit idässä ja pohjoisessa

Alkavan viikon sää näyttäisi olevan melko lämmin joskin ajoittain sateinen Etelä- ja Länsi-Suomessa. Maan itä- ja pohjoisosissa on syytä varautua viileään keliin.

Viikon sääennuste muuttui Ilmatieteen laitoksen mukaan sunnuntain kuluessa tuntuvasti, ja ennusteessa on edelleen epävarmuutta.

Eteläiseen ja keskiseen Suomeen on saapumassa lännestä lämmin ilmamassa, joka nostanee päivälämpötilat ajankohdalle tyypillisesti 20 asteeseen. Idästä lähestyvä viileä ilma puolestaan laskee Itä- ja Pohjois-Suomen päivälämpötiloja niin, että pohjoisessa saatetaan jäädä runsaaseen 10 asteeseen.

Suuressa osassa maata on ollut metsäpalovaroitus, joten liki päivittäin maan etelä- ja länsiosiin satavat kuurot tuovat kuivaan maastoon kaivattua vettä, muistutti päivystävä meteorologi Pauliina Kuokka.

Tulevan viikonlopun säästä ei hänen mukaansa kannata epävarmassa säätilanteessa antaa vielä ennustetta.

STT

