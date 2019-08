Alkoholittomien oluiden kulutus kasvanut lähes 30 prosenttia

Alkoholittomien oluiden kulutus on kasvanut 30 prosenttia tämän vuoden tammi-kesäkuussa verrattuna viime vuoden tammi-kesäkuuhun 2018.

– Oluista ainut ryhmä ovat alkoholittomat, joiden osuus kulutuksessa kasvaa, sanoo Panimoliiton viestintäpäällikkö Essi Lindqvist .

Muuten muiden oluiden kulutus on laskenut 1,7 prosenttia samaan aikaan tammi-kesäkuun aikana viime vuodesta.

Kasvua on ollut alkuvuodesta myös kivennäisvesien kulutuksessa, joissa tammi-kesäkuun kasvu on ollut 14,3 prosenttia.

– Myös virvoitusjuomissa on ollut 4,4 prosentin kasvu. Kasvu johtuu siitä, että panimo- ja virvoitusjuomateollisuudessa painotus on alkoholittomissa juomissa. Virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä myydään enemmän kuin kaikkia oluita, sanoo Lindqvist.

Toisaalta alkoholittomien oluiden myynti on pientä verrattuna oluen kokonaismyyntiin. Oluiden kulutus oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla noin 178,7 miljoonaa litraa, kun siiderin osuus oli vain 12,6 miljoonaa litraa ja Long Drink -juomien osuus 25 miljoonaa litraa. Sen sijaan kivennäisvesien ja virvoitusjuomien osuus oli yhteensä 179,7 miljoonaa litraa.

Panimoteollisuuden jäseninä ovat muun muassa isot panimot kuten Oy Hartwall Ab, Olvi Oyj. ja Oy Sinebrychoff Ab, mutta pienpanimoillakin on yhä enemmän alkoholittomia oluita.

Alkoholittomien oluiden eurooppalainen trendi näkyy meilläkin.

– Alkoholittomien oluiden menekki on kasvanut kovasti ja niiden menekki on ainut, mikä kasvaa, sanoo Lindqvist.

Alkoholittomat oluet jatkavat kasvuaan siitäkin huolimatta, että vahvat oluet ja lonkerot pääsivät helposti asiakaiden saataville päivittäistavarakauppaan vuoden 2018 alussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ennuste vahvojen juomien kulutuksen kasvusta ei kuitenkaan osunut oikeaan.

Viime vuonna alkoholin kokonaiskulutuksen nousun selittää matkustajakulutus, Viime vuonna kotimaassa ostetun alkoholin kulutus laski 0,1 prosenttia. Nyt alkoholin verotus on kääntynyt meillä epäedulliseen suuntaan, mutta Virossa heinäkuun alussa alkoholin verotus laski 25 prosenttia.

– Alkoholin tuonti Virosta onkin räjähtänyt käsiin. Tämän vuoden osalta näkyy jo, että matkustajatuonti on kasvussa ja matkustajamäärä, joka matkustaa vain hakemaan halvempaa alkoholia Virosta, on noussut. Kaiken lisäksi olut, jota tuodaan Virosta, on vahvaa olutta, täsmentää Lindqvist.

Vaikka alkoholilain muutos ei muuttanut suomalaisten kulutusta vahvempien juomien suuntaan, niin nyt makutottumustenkin pelätään muuttuvan vahvempien oluiden suuntaan. Myös ulkomailta tuodut määrät ovat kasvaneet.

– Matkustajatuonti näkyy meillä työllisyyden heikkenemisenä ja verotulojen vähenemisenä, samalla kun alkoholista aiheutuvat terveyshaitat jäävät suomalaisten veronmaksajien kontolle.

– Kaljaralli kiihtyy varmasti, jos alkoholiveroa vielä nostetaan meillä heti vuoden alussa. Viron 25 prosentin alkoholin veroalennus on suuri. Matkustajatuonnista tulee iso hiilijalanjälki, ja se on kaikkea muuta kuin ilmastoteko, Lindqvist painottaa.

Halikon Alkosta palvelupäällikkö Tapio Riihimäki kertoo, että Alkossa kaikki alkoholittomat tuotteet ovat nouseva ryhmä. Vuoden ensimmäisten seitsemän kuukauden aikana Alkon myyntitilastojen mukaan alkoholittomat tuotteet ovat kasvattaneet osuuttaan tuoteryhmän sisällä 6,6 prosenttia ja yksin heinäkuussa 4,2 prosenttia, ja tilasto koskee koko Oy Alko Ab:n myyntiä.

– Alkoholiton olut yksin ei ole sellainen menekkituote, eikä alkoholittomien oluiden osuus ole kasvanut kauheita määriä. Alkoholittomat juomat olivat enemmän trendi viime vuonna ainakin meillä, kertoo Riihimäki.

Halikossa Alkon valikoimassa on seitsemän ulkomaista alkoholitonta olutta, ja lisäksi siideriä ja lonkeroa.

– Kotimaisia alkoholittomia oluita ei ole tällä hetkellä, mutta niitäkin on tulossa myyntiin, sanoo Riihimäki.

Paukkulan Salen myymäläpäällikkö Erja Määttänen sanoo, että pikkukaupan valikoimassa on yksi alkoholiton olut.

– Alkoholittomalla oluella on satunnaisia ostajia, ja kesäaikaan sitä menee enemmän. Sen sijaan ykkösoluella on ollut kesäaikaan suurempi menekki, kun sitä ostetaan ikään kuin janojuomaksi. Siinä on alkoholipitoisuus 2,5 prosenttia, sanoo Määttänen.

Kesä on ollut kaupassa haasteellinen kivennäisvesien osalta, sillä kivennäisvesiä ei ole saatu myyntiin kysyntää vastaavasti.

– Monen sortin kivennäisvedet ja makuvedet ovat olleet loppu kaupasta. Nyt tilanne alkaa olla taas hyvä, ja kivennäisvesiä on saatavilla, Määttänen sanoo.