Amazonin sademetsät palavat poroksi, Brasilian presidentti heittää lisää bensaa liekkeihin: ”Olen keisari Nero, joka sytyttää Amazonin tuleen”

Raivokkaat hallitsemattomat metsäpalot kärventävät arvokasta ja ainutlaatuista luontoa Brasiliassa Amazonin sademetsissä.

Brasilian avaruustutkimuskeskuksen (INPE) tietojen mukaan lähes 73 000 paloa on havaittu tammikuun ja elokuun välisenä aikana. Se on korkein määrä sitten vuoden 2013.

Brasiliassa metsien polttaminen on normaalia tähän aikaan vuodesta, kun metsiä raivataan viljelys- ja laidunmaiksi. Palot ovat kuitenkin päässeet äitymään niin pahoiksi, että Amazonasin osavaltio julisti elokuussa kansallisen hätätilan.

INPE:n tilastojen mukaan metsäkadot lisääntyivät kesäkuussa Amazonin alueella 88 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen, kertoo BBC.

BBC:n mukaan luonnonsuojelijat syyttävät Brasilian presidenttiä Jair Bolsonaroa metsurien, maanviljelijöiden ja kaivostyöntekijöiden rohkaisemisesta metsien polttoon. Bolsonaron on pistänyt palot tavanomaiseen metsän raivaamisen piikkiin.

– Minua kutsuttiin ennen Kapteeni Moottorisahaksi. Nyt olen keisari Nero ja sytytän Amazonin tuleen.

Synkkä savu hävitti koko maakunnan kartalta

Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto Nasan mukaan palot ovat harvinaisia Amazonin alueella nyt, kun sää on muuten melkoisen märkä, kertoo CBS. Nasan mukaan palojen kokonaisaktiivisuus on kuitenkin pysynyt hieman keskimääräistä alhaisempana.

Viime päivinä sankka savu on pimentänyt useita kaupunkeja ja kaupallisia lentoja on ohjattu kiertoteille.

Laajat metsäpalot näkyvät avaruuteen saakka. Satelliittikuvat paljastavat, kuinka Brasilian pohjoisin osavaltio Roraima on kokonaan tumman savun peitossa.

BBC:n mukaan Sao Paulon kaupungin sähköt katkesivat maanantaina metsäpalojen savun vuoksi. Voimakkaat tuulet ovat kuljettaneet savua jopa 2 700 kilometrin päähän Amazonasin ja Rondonian osavaltioiden paloista.

Amazon on maailman suurimpana sademetsänä tärkeä hiilinielu, joka hidastaa ilmaston lämpenemistä. Lisäksi sademetsässä esiintyy arviolta kolme miljoonaa erilaista eläin- ja kasvilajia. Metsät ovat myös noin miljoonan alkuperäisasukkaan koti.

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49415973

https://www.cbsnews.com/news/amazon-wildfire-parts-of-amazon-rainforest-on-fire-smoke-seen-from-space-2019-08-20/

https://www.bbc.com/news/blogs-trending-49406519

STT