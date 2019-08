Kuusela onnitteli Etelätaloa MM-paikasta – Amb kesytti suomalaiset keihäspaikalla

– Kättelin Lassin ja onnittelin Dohan paikasta, keihäänheittäjä Toni Kuusela tuumi Ruotsi-Suomi-yleisurheilumaaottelun miesten keihäskilvan jälkeen.

Lassi Etelätalo heitti kuudennellaan 82,15 ja nousi Kuuselan (79,38) ja Oliver Helanderin (80,66) ohi toiseksi.

– Kyllä Lassi on nyt selkeästi kuskin paikalla MM-paikan suhteen. Tämä oli tässä, Kuusela jatkoi tilanteeseen nähden pirteänä.

Kuusela ja Etelätalo ratkoivat Tukholmassa viimeistä MM-paikkaa, kun aiemmin Helander ja Antti Ruuskanen ovat lunastaneet kisalipun.

– Toni onnitteli kilpailun jälkeen, Etelätalo vahvisti.

Kilpailun voitti vanha vainoaja Kim Amb, jokarykäisi pisimmän kaaren. Amb voitti maaottelussa kolme vuotta sitten ja räväytti tämän vuoden ensimmäisellään ennätyksensä 85,89. Hän paransi ennätystään yli metrin ja kauden parastaan yli kolme metriä.

Amb alleviivasi kuntonsa toisen kierroksen tuloksella 84,88.

– Piti yrittää kovalla vauhdilla sen jälkeen, kun Kim heitti tuollaiset. Kisan alku oli itseltä ihan ok, tuloksella 78,93 avannut Etelätalo sanoi.

Helanderin olkapää vaivasi

Ambin rykäisyjen jälkeen suomalaiset olivat takaa-ajajina.

– Pitää yrittää heittää kymmenen metriä ensimmäistä (79,38) pidemmälle, mutta meni kymmenen metriä lyhyemmäksi, Kuusela veisteli.

– Heittoni jäivät pirun mataliksi, Kuusela jatkoi.

Helander jätti kolme viimeistä heittokierrosta väliin, kun vanha olkapäävaiva kiusasi.

– Siinä on repeämä, joka on ollut tiedossa. Saa nähdä, miten kausi jatkuu. Vaikea sanoa, Helander tuumi.

– Vamma pitää tutkia. Sen jälkeen voi suunnitella jatkoa.

Helander on valittu syyskuun Eurooppa-Yhdysvallat-otteluun, joka saattaa olkapäävamman takia jäädä väliin. Mies ei halua riskeerata, kun taskussa on jo paikka syys-lokakuun taitteen MM-kilpailuihin.

Helander pitää hallussaan kauden kotimaista kärkitulosta 86,93, joka syntyi kesäkuussa. Kuuselan pisin 83,40 syntyi myös kesäkuussa. Etelätalo nakkasi 84,11 ja Suomen mestaruuden elokuun alussa.

– Nyt meni 82 viimeisellä aika rennolla heitolla, Etelätalo sanoi.

STT

