Amerikkalaiset teknologiajätit älähtivät Ranskan digiverosta, jota ne pitävät syrjivänä

Yhdysvaltalaiset teknologiajätit Amazon, Facebook ja Google ovat ilmaisseet närkästyksensä Ranskan tuoreesta digiverosta. Yhtiöiden mielestä digivero on syrjivä, koska se vaikuttaa käytännössä vain muutamiin yhtiöihin.

Ranskan heinäkuussa hyväksytyn digiveron tarkoituksena on kerätä veroa ulkomaisilta suuryrityksiltä, jotka keräävät maassa suuret tuotot mutta eivät maksa niistä juuri lainkaan veroa. Teknologiajättien mielestä Ranskan malli johtaa kaksoisverotukseen.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallintokin vastustaa digiveroa, jonka se katsoo kohdistuvan nimenomaan amerikkalaisyhtiöihin. Trump on uhkaillut Ranskaa vastatoimilla, esimerkiksi ranskalaisviineihin kohdistuvilla tuontitulleilla.

Amazon, Facebook ja Google esiintyivät maanantaina yhtenä rintamana Yhdysvaltain kauppaedustajan kuulemisessa. Yhtiöiden mielestä digiverosta tulee huolestuttava ennakkotapaus.

Amazonin verosuunnittelujohtajan mukaan verolla on kielteinen vaikutus Amazoniin ja sen tuhansiin kumppaniyrityksiin.

– Olemme jo ilmoittaneet kumppaneillemme, että heidän maksunsa nousee lokakuun alusta lähtien, verosuunnittelujohtaja Peter Hiltz sanoi.

Monet teknologiajätit ovat selvinneet Euroopassa hyvin alhaisella verotuksella, kun ne ovat sijoittaneet konttorinsa Irlantiin tai muuhun matalan yritysverotuksen maahan. Ne eivät ole joutuneet maksamaan juuri ollenkaan veroa EU-maissa keräämistään tuotoista.

Takautuvalle verotukselle kritiikkiä

Ranskan digivero on suuruudeltaan kolme prosenttia yhtiöiden vuotuisesta liikevaihdosta maassa. Vero kohdistuu vain yrityksiin, joiden myynti Ranskassa on vähintään 25 miljoonaa euroa, joten se koskee vain noin 30:tä yhtiötä.

Googlen edustajan mukaan on ristiriitaista, että vero koskee vain muutamaa internetyhtiötä, kun kaikki liiketoimintasektorit ovat muuttumassa digitaalisiksi.

Yhtiöt kritisoivat myös sitä, että heinäkuussa hyväksytty vero koskee takautuvasti tuottoja vuoden 2019 alusta. Takautuva verotus on yhtiöiden mukaan ennennäkemätöntä.

Yhdysvallat on ajanut kansainvälistä digiveroratkaisua G20-maiden kesken. Myös teknologiajätit kannattavat verojärjestelmän uudistamista OECD-maiden keskinäisellä sopimuksella. Ranska halusi kuitenkin toimia asiassa nopeammin.

