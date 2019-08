Anton Lindfors rakentaa palikka kerrallaan kohti Pekingiä – Rämäpäinen lumilautakrossaaja opetteli kärsivällisyyttä

Maltti on valttia. Näin voisi lumilautakrossin olympiakävijä Anton Lindfors todeta tulevasta kaudesta ja oikeastaan vielä seuraavastakin. Etelä-Koreassa 2018 olympialaisten yhdeksänneksi laskenut helsinkiläinen haluaa menestyä seuraavissa viiden renkaan kisoissa Pekingissä helmikuussa 2022.

– Kun on ollut paljon vammoja, tämän kauden tärkeänä tavoitteena on päästä kuntoon, Lindfors sanoi lumilautamaajoukkueen julkistamistilaisuudessa Helsingissä.

Lumilautakrossissa ei ole kaudella 2019-20 arvokisoja, joten maailmancupin merkitys korostuu. Se sopii Lindforsille, joka haluaa tulla maaliin kärkijoukoissa kaikissa kahdeksassa kilpailussa. Toistaiseksi kaikki näyttää hyvältä.

– Ikinä ei ole ollut näin ehjää kesää. Testitulokset ovat hyviä, ja olen ollut sveitsiläisiä nopeampi.

Sveitsiläiset ovat Sveitsin lumilautakrossin maajoukkue, jonka kanssa Lindfors on harjoitellut jo pitkään. Hän on ryhmän täysivaltainen jäsen. Porukalla treenaaminen on lajissa ensiarvoisen tärkeää, sillä kilpailuissa lasketaan joukossa rinnakkain mies miestä vastaan eikä kontakteiltakaan vältytä.

– Koitin yhden kauden yksin, mutta se oli urani huonoin, Lindfors kuittaa.

Takaisin palkintopallille

Osittain juuri ryhmässä laskemisen vuoksi lumilautakrossi on äärimmäisen herkkä laji. Edes kaiken mennessä nappiin ei voi jatkuvasti olla voittajana maalissa. Lisäksi voitelu ja varusteet ylipäätään vaikuttavat vauhtiin olennaisesti. Parhaat laskijat pystyvät minimoimaan satunnaistekijöiden vaikutuksen.

– Jos taso vakiintuisi top-10:een, niin sekin olisi jo hyvä kausi, Lindfors miettii.

Toki paluu palkintopallillekin pyörii mielessä. Lindfors oli Veysonnazin kisan kakkonen vuonna 2014, mutta sen jälkeen loukkaantumiset ja epäonnikin ovat vaivanneet. Alkavalla kaudella hän voi keskittyä rauhassa nostamaan perustasoaan, jolloin kaiken osuessa kohdalleen rata on avoinna mihin asti vain.

– Nyt minulla on enemmän malttia. Ennen oli pakko tehdä tulosta, olipa sitten vammoja tai ei, Lindfors hymähtää.

Tavoitteena on joka tapauksessa uran tuloksellisesti paras maailmancup-kausi. Ensimmäinen kisa on joulukuussa Montafonissa, mihin asti muiden kilpailijoiden taso pysyy piilossa. Sitä ennen suomalaislaskija tekee perustuksen huolella.

– Hyvän ja tasaisen kauden päälle olisi sitten hyvä lähteä rakentamaan palikka kerrallaan kohti Pekingiä.

STT

Kuvat: