Antonio Banderas tulkitsee loistoroolissa ystäväänsä Pedro Almodovaria

Näyttelijä Antonio Banderas sai unelmaroolin: hän esittää ystävänsä Pedro Almodovarin uudessa elokuvassa ohjaajaa, joka on kiistatta Almodovarin omakuva.

– Tämä on kertomus Pedrosta ja taiteilijan kriisistä, Banderas summaa.

Eikä kuva ole siloteltu. Kärsimys ja kunnia on almodovarmaisesti tragikoomisuutta liioitteleva kuvaus miehestä, jolla menee aika huonosti. Erakoitunut ohjaaja on taipuvainen turruttamaan itseään kovilla huumeilla. Tavatessaan vanhoja ystäviään hän joutuu käsittelemään kipeää menneisyyttään.

– Osa elokuvan tasoista on ammatillisia, osa henkilökohtaisia, Banderas sanoo.

Läsnä tarinassa ja takaumissa ovat ohjaajahahmon äiti, perhesuhteet, työtoverit ja vanhat rakastajat. Nuoruuden tärkeä poikaystävä elää nyt heterosuhteessa toisella mantereella.

Surullisista sävyistä huolimatta elokuva on myös hyvin hauska. Lisäpainetta tulee ailahtelevasta terveydentilasta, ja jääräpään lääkärikäynnit ovat jopa elokuvan hupaisinta antia.

Almodovarin itsetutkiskelu on otettu vastaan innolla. Cannesin elokuvajuhlilla toukokuussa Banderas palkittiin roolistaan parhaana miesnäyttelijänä. Parhaan ulkomaisen elokuvan Oscar-ehdokkuus on käytännössä varma.

– Katsojat sanovat, että tuo mies ei kyllä ole sama kuin Zorro, Banderas sanoo viitaten sankarirooliinsa Hollywood-menestyselokuvassa.

– Ei olekaan. Minua ei haitannut esiintyä vanhan ja sairaan miehen roolissa. Elämä on myös kurjuutta ja surua, ja ne pitää hyväksyä.

Takaisin Hollywoodista

Banderas ja Almodovar tekivät yhdessä viisi elokuvaa vuosina 1982-1990. Niistä kuuluisimpia ovat Matador ja Sido minut! Ota minut!

Espanjalaisesta Banderasisista tuli vuonna 1992 valmistuneen Mambo Kingsin myötä myös amerikkalaisten elokuvien tähti. Uralla on ollut nousuja ja laskuja – enemmän valtavirran viihdettä kuin syvempiä draamaelokuvia.

Kaksikko palasi yhteen elokuvalla Iho jossa elän, joka valmistui 2011. Siinä Banderas esitti pakkomielteistä kirurgia.

– Tulin Hollywoodista takaisin Espanjaan ja halusin kovasti esitellä, mitä olin oppinut ja alalla nähnyt. Pedro sanoi, että ei tuo kiinnosta, vaan se, missä Antonio on. Siksi kuvauksista tuli hankalat. Etsimme kumpikin paikkaamme.

Lopulta elokuvan nähtyään Banderas ihmetteli, miten hänestä oli saatu irti niin hyvä roolityö.

– Tajusin syyn: hän tunsi minut niin hyvin.

Sydänkohtaus pysäytti

Kärsimys ja kunnia on väistämättä elokuva myös Banderasin itsensä kokemuksista. Näyttelijä sanoo, että rooli olisi aivan erilainen, jos hän ei olisi saanut sydänkohtausta kaksi vuotta sitten, 57-vuotiaana.

– Se muutti kaiken. Herrajumala, tässäkö elämä oli? Mahdotonta! Ymmärsin vasta silloin, etten ole kuolematon, Banderas sanoo.

– Monet asiat, joiden luulin olevan tärkeitä, osoittautuivat mitättömiksi.

Toipilasaikanaan Banderas vaipui syvään suruun. Hän kertoo itkeneensä paljon.

– Kun tapasin Pedron ja keskustelimme, hän ymmärsi. Hän näki eron surun ja masennuksen välillä. Älä kätke surua vaan laita se roolihahmoon, Pedro neuvoi.

Banderas sanoo sydänkohtauksen ja sitä seuranneen herkistymisen avanneen lukkoja myös ammatillisesti.

– Kun tekee työtä, jonka tietää osaavansa, käyttää vain työkaluja. Tekniikan hallitseminen on tarpeen, mutta se voi myös olla taiteelle haitaksi, hän pohtii.

– Minulle nuo kahden vuoden takaiset kokemukset olivat avain siihen, että pääsin näyttelijänä irti Antonio Banderasista.

STT

Kuvat: