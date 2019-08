Antton Launto on Kalevan kisat

Olen viimeisten kymmenen vuoden aikana yrittänyt kertoa, mitä Kalevan kisat on ja mitä ne eivät ole.

Olen puhunut tulostasosta, taustamusiikista sekä realistisista ja varsinkin epärealistisista odotuksista.

Olen luonut lapsellista ja kyynistä kuvaa suomalaisesta yleisurheilusta yhden kisaviikonlopun pohjalta.

Olen ollut väärässä.

Sillä Kalevan kisat on Antton Launto.

Sauvolainen keskimatkan juoksija tuli kuvioihin vuonna 2015 Porissa. Tuolloin matkana oli 3 000 metrin esteet ja sijoitus 13:s.

En suhtautunut myöhäisherännäiseen Launtoon kovin vakavasti, koska suhtauduin Kalevan kisoihin kuten Seppo Räty:

”Ei Suomen mestaruus ole mikään saavutus. Sillä lunastetaan lupa kilpailla ulkomailla.”

Launto jätti esteet ja siirtyi keskimatkoille. Vuonna 2017 Seinäjoella tulivat jo sijat seitsemän ja kahdeksan. Viime vuonna Jyväskylässä tonnivitosella hän oli taas seitsemäs.

Tänä vuonna Lappeenrannassa hän oli tonnivitosen yhdeksäs ja karsiutui kasisadan finaalista.

Heräsin vasta, kun juttelin 28-vuotiaan Launnon kanssa Kimpisen stadionin nurkassa.

Emme puhuneet Dohan MM-kisoista, koska ne eivät ole realismia Launnolle.

Emme puhuneet tukirahoista, koska niille Launto ei pääse.

Emme puhuneet paineista, koska kukaan niitä ei Launnolle aseta.

Eikä minun tarvinnut kuunnella selityksiä, koska Launto ei selittele – hän kun ei ole tilivelvollinen kenellekään.

Puhuimme urheilusta Suomen noin kymmenenneksi parhaan mailerin näkökulmasta, joka on erilainen kuin Wilma Murron, Antti Ruuskasen tai Annimari Kortteen näkökulma.

Kalevan kisojen päähuomio on jo pitkään ollut arvokisojen tulosrajoissa ja ylipäätään tulostasossa – olen yksi osasyyllinen tähän.

Kisojen todelliset sankarit ovat kuitenkin Launnon tapaiset puolilahjakkaat urheilijat, jotka ovat nousseet kovalla työllä ja suurella rakkaudella omassa lajissaan lähelle Suomen huippua.

En ymmärrä, miten he jaksavat jatkaa, kun liian usein palkintona on penkkiurheilijan pilkka.

Tai siis ymmärrän. He haluavat voittaa itsensä ja mahdollisimman monen muun siinä ohessa. Tuskin Launtokaan urheilisi ilman unelmaa. Yksi sellainen on SM-mitali.

– Se on ollut unelma ja on edelleen. Nyt olen siinä pisteessä, jossa se on realismia, Launto mietti lauantaina karsiuduttuaan kasisadan finaalista.

Ensi vuonna Kalevan kisat käydään Turussa. En ole vuosikausiin jännittänyt yhdenkään urheilijan puolesta saatika toivonut jollekin tietylle urheilijalle menestystä – vuoden kuluttua annan itselleni luvan toivoa.