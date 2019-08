Attendo: Kangasalan hoivakodin henkilöstövaje ja lääkehoidon puutteet on korjattu

Attendo sanoo korjanneensa Pirkanmaan Kangasalla toimivan hoivakotinsa Herttuattaren henkilöstövajeen ja lääkehoidon puutteet. Aluehallintovirasto (avi) antoi hoivakodille heinäkuun lopulla 200 000 euron uhkasakon havaittujen epäkohtien korjaamiseksi.

Attendo antaa aville määräajassa tämän pyytämän vastineen hoivakodin toiminnan uudistamisesta, kertoi Attendon viestintäpäällikkö Ilona Sammaljärvi STT:lle perjantaina. Hänen mukaansa Kangasalan hoivakotiin on palkattu lisää lähihoitajia ja sairaanhoitajia.

Avi antoi heinäkuussa Attendolle päättyvän viikon sunnuntaihin asti aikaa korjata hoivakodin kiireelliset lääkkeisiin ja henkilökunnan määrään liittyvät ongelmat.

Hoivakodin toiminnan keskeyttämistä harkittiin

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto harkitsi heinäkuussa myös Herttuatar-hoivakodin toiminnan keskeyttämistä. Epäkohdat ilmenivät, kun avi teki hoivakotiin ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin 23. heinäkuuta. Selvisi muun muassa, että huumausaineiksi luettavia lääkkeitä on kadonnut.

Muissakin Attendon hoivakodeissa on ollut puutteita. Myös toisen suuren hoivayhtiön Esperi Caren toiminnassa on ilmennyt puutteita. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle tuli tämän vuoden keväänä vanhustenhoivan epäkohdista kolminkertainen määrä ilmoituksia tavanomaiseen verrattuna.

STT

Kuvat: