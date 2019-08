Australialaismiestä syytetään vakoilusta Kiinassa

Australialainen mies saa Kiinassa syytteen vakoilusta, kertovat muun muassa Australian yleisradioyhtiö ABC ja Guardian.

Kiinalaissyntyinen kirjailija ja poliittinen kommentaattori Yang Hengjun on ollut Kiinassa kiinni otettuna tammikuusta saakka. Australian ulkoministeri Marise Payne kertoi tiistaina, että Yang on ollut virallisesti pidätettynä 23. elokuuta alkaen.

Guardianin mukaan Yang on saanut Australian kansalaisuuden vuonna 2002. Hän on työskennellyt aikoinaan Kiinan ulkoministeriössä.

https://www.abc.net.au/news/2019-08-27/china-charges-australian-writer-yang-hengjun-with-spying/11451984

https://www.theguardian.com/world/2019/aug/27/australian-writer-yang-hengjun-charged-spying-china?CMP=soc_568&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1566863198

STT