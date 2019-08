Bolsonaro on sittenkin valmis ottamaan ulkomaista avustusrahaa Amazonin metsäpalojen sammuttamiseen

Brasilia hyväksyy sittenkin ulkomaisen avun Amazonin metsäpalojen sammuttamiseksi sillä ehdolla, että maa saa itse hallita sille tarjottuja rahoja. Asiasta kertoo presidentin tiedottaja.

– Brasilian hallitus on presidentti Bolsonaron kautta avoin vastaanottamaan taloudellista apua organisaatioilta ja jopa mailta, tiedottaja Otavio Rego Barros sanoi toimittajille ja jatkoi,

– Oleellista tässä kohtaa on, että raha, joka Brasiliaan tulee, on Brasilian kansan hallinnassa.

Tiistaina Brasilian presidentti Jair Bolsonaro torjui G7-maiden tarjoaman avun. Myöhemmin Bolsonaro sanoi, että voi ottaa avun vastaan, jos Ranskan presidentti Emmanuel Macron peruu loukkauksensa.

Macron on ankarasti painostanut Bolsonaroa tekemään enemmän sademetsien suojelemiseksi. Hän on muun muassa uhannut torjua Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan maiden välisen kauppasopimuksen, jos Bolsonaro ei ota ilmastonmuutoksen vastaista taistelua tosissaan.

Bolsonaro on kutsunut Macronia kolonialistiksi, joka haluaa puuttua Brasilian sisäisiin asioihin.

– Jotta Ranskan kanssa voi puhua tai siltä voi hyväksyä mitään, hänen (Macronin) täytyy perua sanansa. Sitten voimme puhua, Bolsonaro sanoi toimittajille tiistaina.

”Macron ei voinut estää edes Notre Damen paloa”

G7-maiden kokousta isännöinyt Macron kertoi maanantaina, että maat avustavat palojen taltuttamista 22 miljoonalla dollarilla eli noin 20 miljoonalla eurolla. Valtaosa summasta oli varattu vettä pudottavien Canadair-sammutuslentokoneiden lähettämiseen alueelle.

Brasilian hallitus ehti jo kertaalleen torjua tarjotun avun. Bolsonaron kansliapäällikkö Onyx Lorenzoni sanoi tiistaina, että Macron voi pitää huolen ”oman maansa ja siirtokuntiensa asioista”.

– Arvostamme (tarjousta), mutta ehkäpä nämä varat ovat oleellisempia Euroopan uudelleenmetsittämiseen, Lorenzoni sanoi brasilialaiselle G1-uutissivustolle.

Lorenzoni myös moitti Macronia huhtikuisesta Pariisin Notre Damen tuhoisasta tulipalosta.

– Macron ei pysty edes estämään ennalta arvattavaa paloa maailmanperintökohteisiin kuuluvassa kirkossa. Mitä hän luulee opettavansa meidän maallemme, Lorenzoni sivalsi.

Yli tuhat uutta paloa päivässä

Tänä vuonna Amazonin sademetsissä paloja on syttynyt tai sytytetty kokonaisuudessaan yli 82 000.

Sotilaslentokoneet tiputtavat tuhansia litroja vettä palaneiden alueiden yllä. Lisäksi noin 2 500 sotilasta auttaa palojen sammuttamisessa. Aiemmin hallitus lupaili, että sammutustöihin olisi käytettävissä yli 43 000 sotilasta.

Brasilian puolustusministeri Fernando Azevedo e Silva vakuutti viikon alussa, että tilanteen hallitsemattomuutta on liioiteltu, ja se on nyt hallinnassa.

STT

