”Olen ollut vähän takaa-ajaja” – Bottas joutui tyytymään Unkarin gp:n aika-ajossa kakkossijaan

Red Bullin Max Verstappenin vauhti kiihtyy formula ykkösten MM-sarjassa. Viikko sitten kauden toisen MM-kilpailunsa Saksassa voittanut hollantilaiskuljettaja ylsi F1-urallaan ensimmäistä kertaa aika-ajossa paalulle kaasuteltuaan Unkarin gp:ssä Hungaroringin rataennätyksen 1.14,572.

Toiseksi kaasutellut Mercedeksen Valtteri Bottas vastasi 21-vuotiaan Verstappenin vetoon aivan lopussa miehekkäästi, mutta joutui taipumaan kuljettajien kuntopuntarin kärjessä olevalle hollantilaiselle 0,018 sekuntia, eli täpärästi 18 sekunnin tuhannesosaa.

Toinen lähtöruutu oli Budapestissä parhaimmillaan kolmanneksi sijoittuneelle Bottakselle arvokas. Hungaroringin mutkaisella ”karting-radalla” ohittaminen on todella vaikeaa.

Bottasta ilahdutti myös se, että hänen tallikaverinsa, kuljettajien MM-sarjaa 41 pisteellä johtava Lewis Hamilton, jäi aika-ajon kolmanneksi vajaat 0,2 sekuntia suomalaista hitaampana.

Bottakselta jäi eilen ensimmäinen vapaa harjoitusjakso tyystin väliin, kun hänen Mercedekseensä vaihdettiin moottori.

– Olen sen takia ollut koko ajan vähän takaa-ajaja. Pääsin paremmin ajorytmiin tämän aamun harjoituksissa, Bottas sanoi Hungaroringin kenttähaastattelussa.

Sadetta ei kaivata kisaan

Viime viikonloppuna Saksan gp:ssä nelossijalta ulosajanut ja keskeyttänyt Bottas näytti päässeen Hockenheimin pettymyksestään yli.

– Olemme täällä voittaaksemme, hän vakuutteli Hungaroringillä.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen kaasutteli kymmenenneksi.

– Ei mitään erityisempää. Aika normaali aika-ajo, vuonna 2005 Unkarin gp:n McLarenilla voittanut Räikkönen kertoi C Morelle.

Hän selviytyi viimeiselle aika-ajojaksolle toisesta vaiheesta viimeisenä, kymmenentenä.

– Tuli Q2:n ensimmäisellä setillä tehtyä virhe, mutta muuten oli hyvää, Räikkönen muisteli.

Häneltä, kuten käytännössä kaikilla kuljettajista jäi eilisissä harjoituksissa sateen takia tuntuma ajosta kuivalla radalla vähiin.

– Sama se on kaikilla. Saa nähdä, minkälainen keli huomenna tulee, Räikkönen pohjusti kilpailua.

Kauden 12. MM-kilpailu Unkarin gp on ajettu vuodesta 1986 lähtien.

STT

