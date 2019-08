Brasilia ei halua G7-maiden tarjoamaa apua Amazonin palojen sammuttamiseen

Brasilia torjuu G7-maiden tarjoaman avun Amazonin sademetsäpalojen sammuttamiseen. Päätöksestä kertoo presidentti Jair Bolsonaron kansliapäällikkö Onyx Lorenzoni.

G7-maat ilmoittivat eilen lähettävänsä sammutuslentokoneita hillitsemään maailman suurimman sademetsän paloja. G7-kokousta isännöinyt Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi, että maat avustavat palojen taltuttamista 22 miljoonalla dollarilla eli noin 20 miljoonalla eurolla.

Lorenzoni sanoi kärkkäästi, että Macron voi pitää huolen ”oman maansa ja siirtokuntiensa asioista”.

– Arvostamme (tarjousta), mutta ehkäpä nämä varat ovat oleellisempia Euroopan uudelleenmetsittämiseen, Lorenzoni sanoi brasilialaiselle G1-uutissivustolle.

Presidentin kanslia vahvisti kommentit myöhemmin uutistoimisto AFP:lle.

Lorenzoni myös päätti moittia Macronia huhtikuisesta Pariisin Notre Damen tuhoisasta tulipalosta.

– Macron ei pysty edes estämään ennalta arvattavaa paloa maailmanperintökohteisiin kuuluvassa kirkossa. Mitä hän luulee opettavansa meidän maallemme? Lorenzoni sivalsi.

Macronin ja Bolsonaron välit yhä kireämmät

Amazonin sademetsissä Brasiliassa syttyi alkuviikolla taas uusia metsäpaloja siitä huolimatta, että sotilaslentokoneet ovat rientäneet vihdoin hätiin heittämään vettä pahasti tuhoutuneiden alueiden päälle.

Useat Brasilian osavaltiot ovat pyytäneet armeijan apua tulipalojen sammuttamiseen. Brasilian Bolsonaro on luvannut lähettää yli 43 000 sotilasta taltuttamaan paloja. Vielä ei ole tiedossa, kuinka moni heistä on osallistunut tehtävään tähän mennessä.

Eurooppalaiset johtajat ovat tuominneet Brasilian metsäpalot hyökkäyksenä niin sanottuja maailman keuhkoja vastaan.

Bolsonaron kerrotaan antaneen suhteellisen vapaat kädet maatalous- ja metsäyrityksille. Näiden yritysten toiminta on osaltaan lisännyt metsäpalojen esiintyvyyttä ja leviämistä.

Amazonin palot ovat kiristäneet erityisesti Macronin ja Bolsonaron välejä. Macron on ankarasti painostanut Bolsonaroa tekemään enemmän metsien suojelemiseksi.

Macron on muun muassa uhannut torjua Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan maiden välisen kauppasopimuksen, jos Bolsonaro ei ota ilmastonmuutoksen vastaista taistelua tosissaan.

Bolsonaro on julistanut, että Macronin puheet edustavat siirtomaa-ajattelua.

Brasilian presidentti vaikutti sunnuntaina tukevan Macronin vaimoa parjaavaa julkaisua Facebookissa. Bolsonaro esitti kahden presidentin vaimoja vertailleen julkaisun alla kommentin, jonka Macron tuomitsi poikkeuksellisen röyhkeäksi.

– Mitä voin sanoa? Se on surullista. Se on ensinnäkin surullista hänelle, mutta myös brasilialaisille, Macron kommentoi Bolsonaron kirjoituksia.

STT

