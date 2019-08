Brasilian palot yhteinen huoli

Maapallon keuhkot yskivät, kun sademetsät palavat Brasiliassa. Laajoista paloista vapautuu ilmakehään valtavat määrät hiilidioksidia. Samalla tuhoutuu tärkeitä hiilinieluja.

Riehuvat metsäpalot vievät pohjaa ilmastonmuutoksen torjumiseen tehdyltä työltä. Erityisen ikävän piirteen Brasilian metsäpaloihin tuo vahva epäily, että osa paloista on sytytetty tahallaan. Metsiä polttamalla saadaan lisää viljely- ja laidunmaata halvan naudanlihan tuotantoon.

Maailman suurimman sademetsän Amazonin metsäpalot ovat vain laajentuneet, vaikka sammutustyöt ovat käynnissä. Brasiliaan kuuluvasta Amazonin osasta on nyt havaittu lähes kaksi kertaa enemmän tulipaloja kuin samaan aikaan viime vuonna.

Sademetsien tuhoutuminen on kääntänyt koko maailman katseen Brasiliaan. Ranskassa kokoontuneet johtavat G7-teollisuusmaat päättivät lähettää sammutuskoneita Brasilian avuksi.

Tarkoitukseen varattiin 20 miljoonaa euroa, josta pääosa käytettäisiin sammutuslentoihin. Loppurahoilla oli tarkoitus tukea metsänviljelyä alueella.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaron hallinto ehti jo kieltäytyä sammutusavusta, ja kehotti Ranskan presidentti Emmanuel Macronia huolehtimaan omasta kodistaan ja siirtomaistaan.

Avun vastaanottamisen vaikeus vahvistaa epäilyjä metsäpalojen tahallisesta sytyttämisestä. Kiertelyjen jälkeen Brasilia saattaa sittenkin hyväksyä sammutusavun.

Bolsonaron hallinto on rohkaissut hyödyntämään sademetsiä maatalouden ja teollisuuden tarpeisiin. Maatalousalueiden reunoilla riehuvat palot raivaavat kätevästi lisätilaa viljely- ja laidunmaaksi.

Brasilialla on toki oikeus hyödyntää luonnonvarojaan, mutta ei millä tahansa keinoilla. Sademetsien tuhoutuminen on koko maailman yhteinen huoli.

Kun sammutusapu ei kelpaa, sademetsien tuhoamista vastaan on taisteltava muilla keinoilla. Viime kädessä Brasilian halvan lihan tuotannon kasvuun voidaan puuttua kysynnän kautta.

Kansainvälisellä yhteistyöllä on mahdollista asettaa kauppapoliittisia ehtoja ja tarvittaessa jopa brasilialaisen lihan tuontikieltoja.