Brasilian presidentti on sittenkin valmis ottamaan ulkomaista rahaa Amazonin metsäpalojen sammuttamiseen – vai onko?

Pääministeri Antti Rinne (sd.) arvioi, että kansainvälinen paine on auttanut viemään eteenpäin ratkaisuja Amazonin metsäpalojen sammuttamiseksi.

Savonlinnan torilla asiaa kommentoinut Rinne toisti myös aiemman ehdotuksensa, että isojen maastopalojen sammutukseen voitaisiin perustaa maanosakohtaisia erikoisjoukkoja.

– Jos nyt ajattelee Brasilian tilannetta, että lähdettäisiin Euroopasta laivaamaan sinne sammutuskalustoa, niin se tarkoittaa, että se on kaksi viikkoa ennen kuin se on siellä paikan päällä. Kerkeää palaa aika paljon maata, Rinne pohdiskeli.

Brasilia on ilmoittanut hyväksyvänsä sittenkin ulkomaisen avun Amazonin metsäpalojen sammuttamiseksi sillä ehdolla, että maa saa itse hallita sille tarjottuja rahoja.

Brasilian päätöksestä ottaa sille tarjotut rahat vastaan kertoi keskiviikkona presidentin tiedottaja.

– Brasilian hallitus on presidentti Bolsonaron kautta avoin vastaanottamaan taloudellista apua organisaatioilta ja jopa mailta, tiedottaja Otavio Rego Barros sanoi toimittajille.

– Oleellista tässä on, että Brasiliaan tuleva raha on Brasilian kansan hallinnassa, hän jatkoi.

Bolsonaro sekoitti soppaa jälleen

Presidentti Jair Bolsonaro keskusteli keskiviikkona Chilen presidentin Sebastian Pineran kanssa Amazonin kriisistä ja tämän jälkeen syytti Euroopan yrittävän Brasilian itsevaltiuden havittelemisesta.

– Saksa ja erityisesti Ranska ovat ostamassa itsevaltiuttamme, Bolsonaro kertoi toimittajille.

– Näyttää siltä, että 20 miljoonaa dollaria on meidän hintamme. Brasilialla ei ole 20 miljoonan tai 20 triljoonan hintalappua – se on yksi ja sama asia meille.

G7-maiden kokousta isännöinyt Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi maanantaina, että maat avustavat palojen taltuttamista 22 miljoonalla dollarilla eli noin 20 miljoonalla eurolla. Valtaosa summasta oli varattu vettä pudottavien Canadair-sammutuslentokoneiden lähettämiseen alueelle.

Bolsonaro kertoi Brasilian ottavan vastaan kahdenvälistä apua tulipalojen vastaisessa taistelussa. Kommentti herätti epäilyksiä siitä, tuleeko Brasilia kuitenkaan ottamaan G7-maiden tarjousta vastaan.

Brasilian hallitus ehti jo kertaalleen torjua tarjotun avun.

Tropiikkia suojelemalla ei voi suojella pohjoista havumetsää

Vihreiden eduskuntaryhmän kokouksessa Hämeenlinnassa keskityttiin Amazonia enemmän Suomen metsien kuntoon. Avauspuheessaan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari sanoi, että tropiikkia suojelemalla ei voida suojella yhtäkään hehtaaria pohjoista havumetsävyöhykettä.

Brasilian tilannettakaan ei kuitenkaan kuulu vain seurata sivusta: Karia ovat ilahduttaneet keskustan viimeaikaiset kannanotot, kuten maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän ehdotus lopettaa soijarehun tuonti Brasiliasta.

Hän toivottaa tervetulleeksi myös keskustelun siitä, voidaanko Brasilian kanssa ratifioidaEU:n sekä Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn välinen Mercosur-kauppasopimus, jos maa rikkoo Pariisin ilmastosopimusta eikä harjoita kestävää metsänhoitoa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto huomautti kokouksen yhteydessä, että Mercosur-sopimukseen kohdistuu nyt kova paine. Hän uskoo, että jokaisessa EU-maassa sopimuksen ratifioinnista käydään hyvin kiinnostavaa keskustelua.

Haaviston mukaan Brasilian tilanne on asialistalla torstain ja perjantain ulkoministerikokouksessa.

Tänä vuonna Amazonin sademetsissä paloja on syttynyt tai sytytetty kokonaisuudessaan yli 82 000.

Sotilaslentokoneet tiputtavat tuhansia litroja vettä palaneiden alueiden yllä. Lisäksi noin 2 500 sotilasta auttaa palojen sammuttamisessa. Aiemmin hallitus lupaili, että sammutustöihin olisi käytettävissä yli 43 000 sotilasta.

Brasilian puolustusministeri Fernando Azevedo e Silva vakuutti viikon alussa, että tilanteen hallitsemattomuutta on liioiteltu, ja se on nyt hallinnassa.

STT

