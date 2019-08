Brasilian presidentti vihjaa ympäristöjärjestöjen sytyttäneen Amazonin metsäpaloja

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro vihjaa, että ympäristöjärjestöt ovat sytytelleet maassa riehuvia laajoja metsäpaloja.

Presidentti syyttää järjestöjä rikollisesta toiminnasta ja antaa ymmärtää, että järjestöjen rahoitukseen tehdyt leikkaukset saattavat olla palojen syy.

– Paloja on sytytetty strategisissa paikoissa. Kaikki merkit viittaavat siihen, että ne (järjestöt) menivät sinne kuvaamaan ja sytyttämään paloja. Tätä mieltä minä olen, Bolsonaro sanoi toimittajille.

Esimerkiksi ympäristöjärjestö WWF:n mukaan palojen määrän kasvuun vaikuttaa alati kiihtyvä sademetsien raivaaminen peltomaiksi.

Brasilia isännöi parhaillaan YK:n alueellista ilmastonmuutoskokousta Salvadorissa. Aktivistit järjestivät kaupungissa mielenosoituksen ja luonnehtivat Bolsonaron syytöksiä absurdeiksi.

Somessa kiertää vanhoja kuvia

Amazonin metsäpalot ovat sytyttäneet roihun myös sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Twitterissä on julkaistu pitkälti yli 200 000 tviittiä, joissa on käytetty PrayforAmazonas-aihetunnistetta.

– Vaikka olisimme kuinka menestyneitä, me kaikki kuolemme, jos maapallomme kuolee, kirjoitti yksi Twitter-käyttäjä.

Uutistoimisto AFP:n selvityksen mukaan somessa kiertää myös vanhoja kuvia, jotka on virheellisesti liitetty Amazonin alueen metsäpaloihin. Yksi kuvista on vuodelta 1989 ja osa muista maista, kuten Yhdysvalloista ja Intiasta.

Brasilian avaruustutkimuskeskuksen (INPE) tietojen mukaan lähes 73 000 paloa on havaittu tammikuun ja elokuun välisenä aikana. Se on korkein määrä sitten vuoden 2013.

INPE:n tilastojen mukaan metsäkadot lisääntyivät kesäkuussa Amazonin alueella 88 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen, kertoo BBC.

Brasiliassa metsien polttaminen on normaalia tähän aikaan vuodesta, kun metsiä raivataan viljelys- ja laidunmaiksi. Palot ovat kuitenkin päässeet äitymään niin pahoiksi, että Amazonasin osavaltio julisti elokuussa kansallisen hätätilan.

Amazon on maailman suurimpana sademetsänä tärkeä hiilinielu, joka hidastaa ilmaston lämpenemistä. Lisäksi sademetsässä esiintyy arviolta kolme miljoonaa erilaista eläin- ja kasvilajia.

STT

Kuvat: