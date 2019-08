Brexit stressaa kansanedustajia – yli sata brittiedustajaa pyytänyt pääministeriä keskeyttämään parlamentin lomatauon

Britanniassa kansanedustajat ovat painostaneet pääministeri Boris Johnsonia keskeyttämään parlamentin kesätauon, jotta lainsäätäjät voivat keskustella brexitistä.

Yli sata kansanedustajaa on vaatinut Johnsonilta kirjeitse, että kesäloma keskeytetään niin, että parlamentti kokoontuu tauoitta lokakuun loppuun saakka. Lokakuun loppu on takaraja maan EU-eron toteuttamiseen. Parlamentin kesätauon on määrä jatkua syyskuun alkupäiviin saakka.

– Maamme on taloudellisen kriisin partaalla, kun pyyhällämme kohti sopimuksetonta brexitiä, kirjeessä todetaan.

– Meillä on edessämme kansallinen hätätila, ja parlamentti on kutsuttava koolle nyt.

Poliittinen vääntö brexitin ympärillä on viime viikkoina jälleen kiristynyt. Sopimuksettoman EU-eron vastustajat ovat ryhtyneet puuhaamaan Johnsonin kaatamista.

Aloitteen astiasta teki tällä viikolla työväenpuolueen Jeremy Corbyn, joka ehdotti tilapäisen ”kansallisen yhtenäisyyden” hallituksen muodostamista torjumaan sopimukseton brexit ja järjestämään uudet parlamenttivaalit. Tätä ennen Johnsonille pitäisi äänestää epäluottamuslause alahuoneessa.

– Tarvitsemme hallituksen, joka on valmistautunut neuvottelemaan EU:n kanssa niin, ettei meidän tarvitse rysähtää ulos 31. päivä, Corbyn totesi lauantaina.

Brittipolitiikan kaaosta kuvaa se, ettei Corbynin ehdotukselle tahdo löytyä parlamentista puoluerajat ylittävää enemmistöä. Näin siitä huolimatta, että enemmistö kansanedustajista vastustaa sopimuksetonta EU-eroa ja Johnsonin hallituksen enemmistö on pienin mahdollinen: yksi kansanedustaja.

Tilanteen mutkikkuutta lisää vielä se, että Independent-lehti kertoi, että vain kolmasosa briteistä kannattaa eroa Euroopan unionista ilman sopimusta. Lehden teettämän kyselyn tulos on ristiriidassa Johnsonin aikaisempien lausuntojen kanssa. Hän on kertonut, että hänellä on valtuutus sopimuksettomaan eroon.

Independentin mukaan Johnson on perustellut sopimuksetonta eroa vuoden 2016 kansanäänestyksellä. Pääministerin mukaan kansanäänestys riittää hänelle brittien suomaksi valtuudeksi.

Kauhukuvissa pula ruuasta ja lääkkeistä

Johnson on sitoutunut lokakuun lopussa koittavaan brexitiin, sopimuksella tai ilman. Telegraph-lehden mukaan Johnsonin on määrä matkustaa lähipäivinä Ranskaan ja Saksaan neuvottelemaan maiden johdon kanssa EU-erosopimuksesta ja teroittamaan, että Britannia todella lähtee EU:sta lokakuun lopussa.

Sunday Times -lehti uutisoi sunnuntaina, että sopimukseton brexit voisi tuoda Britanniaan puutetta ruuasta, polttoaineesta ja lääkkeistä. Lehti perustaa väitteensä sille vuodettuun hallituksen sisäiseen dokumenttiin.

Dokumentin mukaan sopimukseton ero toisi todennäköisesti jonkinlaisen kovan rajan Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille sekä kaaoksen saarivaltion satamiin.

Independent kertoi aiemmin, että ministerit ovat suunnitelleet kuluttavansa 300 miljoonaa puntaa varautuessaan sopimuksettomaan eroon. Summalla on tarkoitus haalia hätävarastot, jotka sisältäisivät ainakin ruokaa ja lääkkeitä.

