Britannian hallitus haluaa jäädyttää parlamentin työn, sopimukseton brexit lähenee

Britannian hallitus haluaa jäädyttää parlamentin työskentelyn pian istuntokauden alettua. Jäädytys kestäisi 14. lokakuuta saakka, jolloin kuningattaren on määrä pitää hallituksen laatima linjapuhe Britannian tulevaisuudesta EU-eron jälkeen.

Jäädytys tarkoittaisi sitä, etteivät kansanedustajat enää välttämättä ehtisi estää mahdollista sopimuksetonta eroa EU:sta. Britannian on määrä jättää EU lokakuun lopussa.

Punnan kurssi sukelsi välittömästi aikeiden tultua julki.

BBC:n EU-kirjeenvaihtajan Laura Kuenssbergin mukaan edes kaikki pääministeri Boris Johnsonin hallituksen ministerit eivät tienneet ennakolta jäädytysaikeista, joten se tullee herättämään vielä runsaasti polemiikkia.

Britannian eroa vastustava konservatiivipoliitikko ja entinen oikeusministeri Dominic Grieve kuvasi aikeita skandaaliksi.

– Hallitus kaatuu, jos Johnson ei peräänny. Äänestän sen puolesta, jos tätä perustuslain vastaista ideaa ei peruta, Grieve uhosi.

Työväenpuolueen johtoon kuuluva Tom Watson kuvasi ideaa niin ikään Twitterissä ”skandaaliksi”.

Konservatiivien James Cleverlyn mukaan parlamentin istuntotauon pidentämisessä ei ole mitään kummallista, koska ”kaikki uudet hallitukset tekevät niin”.

Pisin jäädytys viime aikoina

Parlamentin työ jäädytetään normaalistikin lyhyeksi ajaksi aina, kun uusi kausi alkaa. Päätöksen tekee kuningatar pääministerin pyynnöstä. Jäädytyksen aikana ei käydä keskusteluja tai pidetä äänestyksiä. Jäädytyksen alle jääneet lakialoitteet raukeavat.

Kansanedustajien on hyväksyttävä jäädytyksen päivämäärät, mutta itse jäädytystä he eivät voi estää.

Kahdella edellisellä kerralla, kun parlamentin työ jäädytettiin muuten kuin vaalien jälkeen, jäädytykset kestivät 3 ja 13 työpäivää. Jos nykyinen jäädytys toteutuu suunnitellusti, se kestäisi 23 työpäivää.

Parlamentin on määrä palata kesälomalta ensi viikolla.

https://www.bbc.com/news/uk-politics-49493632?ns_campaign=bbc_breaking&ns_linkname=news_central&ns_mchannel=social&ns_source=twitter

STT

Kuvat: