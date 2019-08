Britannian oppositio yrittää estää sopimuksettoman EU-eron lailla

Britannian oppositiopuolueet ovat sopineet yrittävänsä lainsäädännön kautta estää maan ajautumisen EU-eroon ilman sopimusta, kertoo muun muassa BBC. Oppositiopuolueiden edustajat tapasivat tiistaina Lontoossa työväenpuolueen johtajan Jeremy Corbynin kutsusta.

Puolueiden yhteisestä lausunnosta ei selvinnyt, miten tai milloin yritys torjua kova brexit toteutetaan. Britannian parlamentin alahuone palaa kesäistuntotauolta ensi viikolla.

Opposition mukaan mahdollinen epäluottamusäänestys pääministeri Boris Johnsonia vastaan on myös yhä harkittavien vaihtoehtojen joukossa.

Corbyn on väläyttänyt ajatusta Johnsonin syrjäyttämisestä ja väliaikaisen hallituksen muodostamisesta, jotta sopimukseton EU-ero vältettäisiin.

Britannian on määrä erota EU:sta lokakuun viimeisenä päivänä. Johnsonin mukaan ero toteutuu, vaikka ilman sopimusta. EU on kieltäytynyt avaamasta aiemmin solmittua erosopimusta.

Tällä hetkellä brittipoliitikot ovat hyvin erimielisiä siitä, kuinka EU:sta pitäisi erota ja pitäisikö siitä erota ollenkaan.

Brexit-puolueen johtaja Nigel Farage yritti yllyttää Johnsonia johtamaan Britannian ulos EU:sta ilman erosopimusta. Farage uhkaili, että brexit-puolue taistelee joka paikasta seuraavissa yleisvaaleissa, jos Johnson epäonnistuu.

– Ottaen tilanteemme huomioon, ei sopimusta on paras sopimus, Farage sanoi.

EU-lähde: Britannian pitää kunnioittaa velkojaan

Samaan aikaan neuvottelut EU:n kanssa näyttävät olevan vaikeuksissa. EU:n lähde totesi Guardianin mukaan, että EU ei suostu eron jälkeisiin kauppaneuvotteluihin Britannian kanssa, jos Britannia ei maksa sovittua EU-erorahaa.

Lähteen mukaan EU ei suostu edes aloittamaan kauppaneuvotteluita, jos Britannia ei kunnioita velkojaan.

Johnson uhkasi G7-maiden kokouksessa, että Britannia ei maksaisi suurinta osaa jo sovitusta 39 miljardin punnan erorahasta, jos Britannia joutuu jättämään EU:n ilman sopimusta.

– Jos emme saa sopimusta aikaan, on varmasti totta, että tiukasti puhuen emme ole enää velkaa 39 miljardia puntaa, Johnson totesi.

Johnson myös sanoi, että sopimukseton brexit olisi EU-maiden itsepäisyyden syytä.

Brittilehti Telegraphin mukaan Johnson on lähettämässä ”brexit-sherpansa” David Frostin Brysseliin keskiviikkona. Johnsonin pääasiallisena brexit-neuvonantajana Frostin on määrä keskustella EU:n virkamiesten kanssa vaihtoehdoista Britannian entisen pääministerin Theresa Mayn sopimalle erosopimukselle.

Johnsonin mukaan EU-johtajat haluavat ”saada tämän hoidetuksi”.

STT

