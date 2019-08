Britanniassa tuhannet mielenosoittajat ympäri maata vastustavat parlamentin työn jäädyttämistä – ”Hän on vienyt päätöksenteon parlamentilta”

Tuhannet ovat kokoontuneet osoittamaan mieltä eri puolilla Britanniaa. Mielenosoituksissa vastustetaan pääministeri Boris Johnsonin hallinnon aikomusta keskeyttää parlamentin työ maan suunniteltua EU-eroa edeltävillä viikoilla.

Mielenosoittajat ovat käyttäneet iskulauseita StopTheCoup eli pysäyttäkää vallankaappaus ja Defend Democracy, puolustakaa demokratiaa.

Opposition työväenpuolueen kanssa liittoutunut vasemmistoryhmä Momentum on kehottanut kannattajiaan valtaamaan siltoja ja tukkimaan teitä.

Mielenosoittajia on kokoontunut Lontoon lisäksi muun muassa Manchesterissä, Glasgow’ssa ja Liverpoolissa.

– Päätöksessä siitä, mitä brexitille tapahtuu, ei pitäisi olla kyse Boris Johnsonin päätöksestä, Lontoon Westminsteriin saapunut mielenosoittaja Bernard Hurley, 71, sanoi uutistoimisto AFP:lle.

– Hän on vienyt päätöksenteon parlamentilta, mikä on epädemokraattista.

Lontoossa on järjestetty myös pieni vastamielenosoitus, jossa on osoitettu tukea pääministerille.

Hallituksen aikeita yritetään torjua oikeusteitse

Yli 1,6 miljoonaa brittiä on allekirjoittanut kansalaisaloitteen, jolla vastustetaan parlamentin istuntokauden lykkäystä. Yli satatuhatta allekirjoitusta saavat aloitteet käsitellään maan parlamentissa.

Johnsonin mukaan jäädytys on välttämätön, jotta hallitus ehtii valmistella maan tulevaa politiikkaa EU-eron jälkeen. Johnsonin vastustajien odotetaan yrittävän estää hallituksen aikomukset oikeusteitse alkavalla viikolla.

Eilen skottituomari torjui pyynnön siitä, ettei pääministerin päätöstä määrätä parlamentti istuntotauolle pantaisi toimeen. Tuomarin mukaan toimeenpanon epäämiselle ei ollut riittävästi perusteita, kertoi BBC.

STT

Kuvat: