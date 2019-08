Britanniassa viritellään pääministeri Johnsonin syrjäyttämishanketta

Britanniassa on virinnyt hanke nykyisen pääministerin Boris Johnsonin syrjäyttämiseksi, kertovat brittiviestimet.

Maassa etsitään nyt tukea työväenpuolueen johtajan Jeremy Corbynin johtamalle väliaikaiselle hallitukselle. Tarkoituksena on estää Britannian ero EU:sta ilman sopimusta.

Britannian on tarkoitus lähteä unionista lokakuun lopussa. Pääministeri Johnson on ilmoittanut, että Britannia jättää unionin tarvittaessa vaikka ilman sopimusta.

Corbyn kirjoitti asiasta muille oppositiopuolueille ja joukolle Johnsonin konservatiivipuolueen kansanedustajia aiemmin tällä viikolla, kertoo Times-lehti. Johtavat oppositiopoliitikot ja muutama konservatiivien kansanedustaja ovat kertoneet olevansa avoimia idealle.

Esimerkiksi entinen puolustusministeri, konservatiivien Guto Bebb on antanut ymmärtää, että näkisi mieluummin Corbynin pääministerinä kuin EU-eron ilman sopimusta.

– Lyhytaikainen Jeremy Corbynin hallitus on vähemmän haitallinen kuin sukupolvia kestävä vahinko, joka koituu sopimuksettomasta brexitistä, Bebb sanoi Telegraph-lehden mukaan.

Liberaalidemokraatteja taivutellaan

Hankkeeseen vastahakoisesti suhtautuneita liberaalidemokraatteja kosiskellaan Guardian-lehden mukaan nyt kiivaasti suunnitelman taakse.

Liberaalidemokraattien johtaja Jo Swinson kutsui aluksi Corbynin suunnitelmaa hölynpölyksi. Myöhemmin hän kuitenkin julkaisi Corbynille suunnatun kirjeen, jossa suostui keskustelemaan tämän kanssa lähipäivinä. Swinson ei sulkenut pois mahdollisuutta tukea Corbynia väliaikaisen hallituksen johtoon, jos sillä voidaan estää EU-ero ilman sopimusta.

Toisaalta Swinson on väläytellyt sellaisen väliaikaishallituksen mahdollisuutta, jonka johdossa ei olisi Corbyn.

Vaikka liberaalidemokraatit lähtisivät tukemaan työväenpuolueen johtajaa väliaikaishallituksen johtoon, ei ole varmaa, saisiko suunnitelma sittenkään riittävästi tukea.

Toisaalta tukea voi tulla yllättäen myös Corbynin poliittisilta vastustajilta, Guardian kirjoittaa. Osa heistä ei ole täysin tyrmännyt Corbynin nousua tilapäisesti pääministerin paikalle, sillä se saattaa olla viimeinen sauma pysäyttää EU-ero ilman sopimusta.

https://www.thetimes.co.uk/edition/news/rebel-tories-hint-support-for-corbyn-as-interim-pm-spm7hbjpq

https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/08/15/brexit-latest-news-boris-johnson-jeremy-corbyn-no-deal/

https://www.theguardian.com/politics/2019/aug/15/lib-dems-urged-to-back-corbyn-as-interim-pm-to-stop-no-deal-brexit

STT

