Bruno SalPaan pitkällä pestillä

Portugalilaishyökkääjä Bruno Braz Rodriguesin siirtyminen Peimari Unitedista miesten Kakkosessa pelaavaan Salon Palloilijoihin sinetöityi. Meneillään olevan kauden lisäksi sopimus kattaa myös kauden 2020.

22-vuotias Rodrigues äänestettiin viime vuonna Kolmosen Länsi-Suomen lohkon parhaaksi pelaajaksi. Hän voitti maalipörssin ylivoimaisesti. 22 osumaa tekivät Peimarista lohkossa eniten maaleja viimeistelleen joukkueen, vaikka sarjasijoitus olikin vasta kuudes.

Tällä kaudella tahti on pysynyt hyvänä. Peliaikaa on tullut osapuilleen yhdeksän täyden ottelun verran, ja saldo näyttää seitsemää maalia.

– Uudessa sarjassa on astetta kovempi tempo ja intesiteetti, mutta uskon että kehittyäkseni jalkapalloilijana tämä on oikea aika ottaa tämä askel. Tulevaisuudessa tähtäin on toki vieläkin korkeammilla sarjatasoilla, toteaa Saloon opiskelujen myötä muuttava Rodrigues SalPan tiedotteessa.

– Odotan pelaajalta paljon. Bruno osaa löytää hyvin pieniä välejä ja liikkuu terävästi. Hän on myös hyvä ohittamaan yksi vastaan yksi -tilanteissa ja osaa viimeistellä hyvällä laukauksellaan, suitsuttaa SalPan päävalmentaja Ilkka Virtanen.

SalPa kohtaa perjantaina kotikentällään FC Honka/Akatemian kello 18.30 alkavassa Kakkosen ottelussa. Joukkueet ovat äärimmäisen tasaisessa keskikastissa, jossa sijojen 4–8 joukkueet mahtuvat yhden pisteen sisälle. SalPa voi teoriassa pudota viikonlopun ottelukierroksella neljä sijaa alaspäin.