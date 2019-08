Budjetissa näkyy linjamuutoksia

Antti Rinteen (sd.) hallituksen ensimmäisessä budjetissa on nähtävissä muutoksia, kun sitä vertaa edeltävän Juha Sipilän (kesk.) hallituksen talouslinjaan. Siinä missä Sipilän hallitus keskittyi tiukkaan menokuriin, nähdään Rinteen budjetissa menojen ja velanoton lisäyksiä.

Suuria investointeja, kuten nopeita junaratoja, ei vielä valtiovarainministeriön budjettiesityksessä näy. Niihin on kuitenkin tarkoitus palata budjetin jatkokäsittelyssä.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) esitteli torstaina valtion ensi vuoden budjettiesitystä. Moni asia ratkeaa vasta myöhemmin yksityiskohtaisissa neuvotteluissa ministeriöiden kanssa ja viimeistään syyskuun budjettiriihessä.

Budjetin linja on kuitenkin luettavissa jo nyt. Rinteen hallitus on lisäämässä menoja ja valtionvelkaa. Lintilä perustelee lisäyksiä sillä, että, hallitus haluaa parantaa monien ihmisten sosiaaliturvaa.

Muutos edeltävän hallituksen talouspolitiikkaan on selvä. Juha Sipilän hallitus piti tiukkaa menokuria ja keskittyi kilpailukyvyn lisäämiseen ja valtionvelan lyhentämiseen.

Valtiovarainministeri Lintilä myönsi (SSS 15.8.), että velanotto on hallituskauden alkuvaiheessa hieman ennakoitua suurempaa. Tasapainoon on kuitenkin tarkoitus päästä kauden lopussa, jos hallituksen työllisyystavoite toteutuu.

Suuria liikenneinvestointeja ei Lintilän budjettiesityksessä nähty. Nopeiden ratahankkeiden vauhdittamista seurataan tarkkaan Varsinais-Suomessa, jossa odotettiin rahoitusta Turun ja Helsingin väliselle tunnin junalle.

Liikenteen suuria väylähankkeita on tarkoitus käsitellä jatkoneuvotteluissa, ja lopulliset ratkaisut jäänevät syyskuun budjettiriiheen. Toiveita nopeista junista ei ole vielä menetetty. Raidehankkeisiin palataan, kun valtiovarainministeriö neuvottelee liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

Liikenneministeri Sanna Marin (sd.) ehti heti pestinsä alussa toppuutella suurten ratahankkeiden toteuttamismahdollisuuksia. Hallitusneuvotteluissa ratahankkeet olivat vielä vahvasti mukana.