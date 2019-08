Bulgaria päätti Suomen naisten pelit EM-lentopallossa, passari Alanko kaipasi varmuutta ja kovuutta ratkaisuhetkiin

Naisten lentopallomaajoukkueen taival EM-kisoissa päättyi alkulohkoon. Bulgaria hyökkäsi A-lohkon päätöspelissä niin korkealta ja kovaa, ettei suomalaisilla ollut mahdollisuuksia voittoon.

Bulgaria ei hätkähtänyt edes Suomen 6-1-johtoa kolmannessa erässä. Euroopan arvolistalla kahdeksantena oleva Bulgaria vei Turkin Ankarassa voiton erin 3-0 (25-14, 25-21, 25-19).

Ensi kertaa 30 vuoteen EM-turnauksessa pelannut Suomi jäi kuuden joukkueen lohkossa viidenneksi. Joukkue voitti tiistaina Ranskan 3-1 ja nappasi yhden sarjapisteen lauantaina 2-3-tappiolla Turkille.

– Viides sija on pettymys, sillä tavoitteena oli jatkopaikka, passari Kaisa Alanko sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Lohkon neljä parasta eli Serbia, Turkki, Bulgaria ja Kreikka etenevät sunnuntaina alkaviin jatkopeleihin.

Päävalmentaja Tapio Kangasniemi rakensi naisten maajoukkueen kehitystä ja EM-projektia vuodesta 2014 lähtien. Joukkue uudistui hieman viime vuodesta.

– Me löysimme pelitapamme viime hetkellä ennen tätä turnausta, ja olimme sillä yllättää Turkin. Tänäänkin olimme tavoitteen suunnassa, päävalmentaja Kangasniemi sanoi Ylelle.

Kangasniemi jatkaa naisten päävalmentajana ja halusi muistaa Ankaran lohkopeleistä mieluummin hyvät kuin huonot asiat. Suomen joukkueen kehittymisen kannalta tärkeintä on pelaajien sitoutuminen, sillä maajoukkue kaipaa paljon yhteisharjoittelua kesän aikana. Talven pelaajat ovat kiinni seurajoukkueissaan.

– Me pystymme olemaan maailman huippujen tasolla. Tarvitsemme lisää varmuutta ja sitä, että olemme erien loppuhetkillä kovempia, Alanko sanoi.

Tuttu kokoonpano alussa

Suomi aloitti Bulgariaa vastaan aiemmista otteluista tutulla avauskokoonpanolla, jossa Kaisa Alanko on passarina, Piia Korhonen hakkurina, Roosa Laakkonen ja Michaela Madsen keskipelaajina, Salla Karhu ja Suvi Kokkonen yleispelaajina ja Roosa Koskelo liberona.

Toisessa erässä kapteeni Laura Pihlajamäki tuli Madsenin tilalle ja pelasi kolmannenkin erän. Vaihdosta kentällä kävivät myös Saara Esko, Anna Czakan ja passari Katja Kylmäaho.

Suomen 14 pelaajan EM-joukkueesta vain toinen libero Tiiamari Sievänen jäi kuudessa ottelussa ilman peliaikaa. Yleispelaaja Emmi Riikilä loukkasi nilkkansa avausottelussa Serbiaa vastaan eikä pystynyt jatkamaan turnausta.

STT