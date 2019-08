Citypihkaniskat valtaavat lauantaina Halikon kirkonkylän

Lauantai Halikon kirkonkylässä ei välttämättä tule olemaan totutun seesteinen.

Vähäväkinen se ei ainakaan ole – siitä pitävät huolen 440 suunnistajaa, jotka osallistuvat Angelniemen Ankkurin järjestämään SM-sprinttisuunnistuksen esikisaan.

Lauantain kilpailu järjestetään kahdessa osassa. Aamupäivän rata kulkee pitkin Toijalanmäen kerrostaloaluetta ja iltapäivän kilpailussa ollaan Virastotalon ja koulukeskuksen ympäristössä. Kilpailukeskus sijaitsee koulukeskuksessa.

Kilpailun ratamestareina toimivat aamupäivän radalla Ankkurin tanskalainen Andreas Hougaard Boesen ja iltapäivän radalla Tuomo Mäkelä.

Miten Halikon kirkonkylä sopeutuu sprinttisuunnistukseen?

– Ihan hyvin. Nykyään sprinttikisoja järjestetään mielellään tiiviisti rakennetuissa urbaaneissa ympäristöissä. Halikko on tyypillinen kuntakeskus, jossa on julkisia rakennuksia ja kerrostaloalueita.

– Järjestelyissä pitää ottaa huomioon lupa- ja liikenneasiat. Tapahtumasta pitää pystyä rakentamaan turvallinen ja järkevällä vaivalla. Siinä mielessä Halikon kirkonkylä on hyvä alue. Läpikulkuliikennettä ei ole kuin parilla tiellä, Mäkelä kertoo.

Halikon kirkonkylä ei ole tiheään asuttu eikä korkeuseroja juurikaan ole, mitä nyt vähän juuri Toijalanmäellä. Mäkelä uskoo silti, että radat ovat riittävän haastavat ja ennen kaikkea toisiinsa verrattuna erilaiset.

– On siellä kuitenkin epäsäännöllisiä alueita. Lauantaina sen sitten kuulee, että oliko rata tarpeeksi vaativa, Mäkelä naurahtaa.

Ratojen suunnittelu alkoi Mäkelän mukaan talvella. Ankkurissa hieman emmittiin, että kannattaako Ankkurirastien ja Halikko-viestien väliin järjestää kolmatta suurtapahtumaa samaan kesään. Mutta ensi vuoden SM-sprintin kannalta esikisan järjestämisessä oli paljonkin järkeä.

– Tässä tulee vastaan asioita, joita meidän on hyvä harjoitella. Ja on helpompi tehdä asioita epäoptimaalisesti pienemmässä kuin isommassa mittakaavassa, Mäkelä muotoilee.

Mitä Halikon kirkonkylässä asuvien tulee ottaa huomioon saunavuoroa edeltävällä koiralenkillä tai lottoreissulla?

– No nyt sillä reitillä saattaa olla (kovaa juoksevia) suunnistajia. Heitä saa kannustaa. Meillä on reitillä 30 valvojaa, jotka huolehtivat, että rastit pysyvät paikoillaan, Mäkelä kertoo.

Mäkelä ei muista, että Suomessa järjestetyissä kaupunkisprinteissä olisi tapahtunut koskaan ohikulkijoista johtuneita onnettomuuksia.

– Suomen kaupunkisprinteissä on yleensä niin vähän ihmisiä liikkeellä.

Toisin oli viisi vuotta sitten Venetsiassa, jossa Mäkelä osallistui MM-sprinttiin.

– Vaikka emme olleet ihan sillä Venetsian pahimmalla turistialueella, niin kyllä sitä porukkaa riitti. Siellä sai miettiä, miten joukkoon mahtuu ja mitä jos joku tekee jonkun äkkinäisen liikkeen.

Mäkelä on siitä harvinainen suomalainen huippusuunnistaja, että hän teki uransa pääasiassa sprintissä. Mäkelä voitti kolme sprintin Suomen mestaruutta ja oli vuoden 2012 MM-sprintissä komeasti kuudes. Nykyään hän toimii maajoukkueen sprinttivalmentajana ja myös siis SM-sprintin ratamestarina.

Otetaanko sprinttisuunnistus jo tarpeeksi tosissaan?

– Otetaan. Sprinttisuunnistuksen tilanne näyttää paljon paremmalta kuin 5–10 vuotta sitten. Suomessa on ihan kohtalaisesti tapahtumia, vaikka toki maastosuunnistus on isoille massoille vielä mieluisampi.

Onko suunnistuksen tulevaisuus kaupunkien keskustoissa vai metsissä vai onko kysymys turhaa vastakkainasettelua?

– Tulevaisuus on molemmissa ja kummallakin on paikkansa. Voi olla, että sprintin rooli tulee kasvamaan, nyt se on ollut pienempi kuin maastosuunnistuksen, jos tällaista adjektiivia voi käyttää. Hyvään suuntaan ollaan joka tapauksessa menossa.

Sprinttisuunnistuksen SM-esikisa Halikon kirkonkylässä lauantaina. Ensimmäinen kilpailu kello 11 ja toinen kilpailu noin kello 14 alkaen.