CNN: Joe Biden kasvatti kannatustaan demokraattien presidenttikisassa

Yhdysvaltain entinen varapresidentti Joe Biden on kasvattanut johtoaan kisassa demokraattien presidenttiehdokkuudesta, kertoo CNN:n tuore gallup.

Bidenia kannattaa kyselyn mukaan 29 prosenttia demokraatteja suosivista rekisteröityneistä äänestäjistä. Nousua on seitsemän prosenttiyksikköä CNN:n edellisestä gallupista kesäkuun lopulta.

Bidenin etumatka kasvoi takaisin yli 10 prosenttiyksikköön. Lähimmistä haastajista senaattori Bernie Sandersia kannattaa 15 ja senaattori Elizabeth Warrenia 14 prosenttia vastaajista. Heidän kannatuksensa ei ole muuttunut merkittävästi edellisestä kyselystä.

Senaattori Kamala Harrisin suosio on kuitenkin romahtanut viiteen prosenttiin edellisen gallupin 17 prosentista. Harrisin suosio pompahti ylöspäin, kun hän esiintyi terävästi demokraattiehdokkaiden ensimmäisessä tv-väittelyssä kesäkuussa. Kannatuspiikki näyttää kuitenkin jääneen väliaikaiseksi.

Muista ehdokkaista myös South Bendin pormestari Pete Buttigieg on viidessä prosentissa. Texasilainen entinen kongressiedustaja Beto O’Rourke on kolmessa prosentissa, kaikki muut sitä alempana.

Maltilliset äänestäjät Bidenin takana

Bidenin kannatus pyöri pitkin kevättä yli 30 prosentissa, mutta kun kampanjat pääsivät kunnolla käyntiin, alkoi ex-varapresidentin suosio pudota. Hänen kannatustaan söi etenkin vaisuna pidetty esiintyminen ensimmäisessä väittelyssä.

Nyt Bidenin kannatus on kuitenkin jälleen nousussa. Bidenin ydinkannattajakuntaa ovat maltilliset demokraatit, joiden keskuudessa hän on ylivoimaisesti suosituin ehdokas. Liberaalien keskuudessa Biden ja häntä vasemmistolaisemmat Sanders ja Warren ovat suunnilleen yhtä suosittuja.

Demokraattien esivaalit alkavat helmikuussa 2020. Esivaaleissa valitaan presidenttiehdokas, joka haastaa mitä todennäköisimmin istuvan presidentin Donald Trumpin marraskuun 2020 vaaleissa.

STT

