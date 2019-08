CNN: Trump olisi mieluusti jättänyt G7-kokouksen väliin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ollut haluton osallistumaan tämän viikonlopun G7-huippukokoukseen Ranskassa, kertovat CNN:n hallintolähteet. Trumpin osallistuminen kokoukseen oli lähteiden mukaan epäselvää vielä loppukeväästä.

Trump on viime viikkoina kyseenalaistanut keskusteluissa avustajiensa kanssa, miksi hänen täytyy ylipäätään osallistua G7-kokoukseen. Presidentin mielestä kokous ei ole hänelle erityisen tuotteliasta ajankäyttöä.

Hän on pohtinut samaa asiaa myös viime kuukausien tapaamisissaan Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Japanin pääministerin Shinzo Aben kanssa. Tämänvuotisen G7-kokouksen isännöivä Macron oli suostutellut Trumpia osallistumaan kokoukseen.

Tämän viikon G7-kokous on Trumpin presidenttikauden kolmas. Vuosien 2017 ja 2018 huippukokoukset päätyivät riitaisissa tunnelmissa, mikä on lisännyt Trumpin nihkeyttä G7:ää kohtaan.

G7-kokouksissa maailman suurimpien kehittyneiden talouksien johtajat keskustelevat taloudellisista ja geopoliittisista haasteista. Trump ei tunnetusti juuri nauti monenkeskisistä keskusteluista, vaan sopii asioista mieluummin kahdenkeskisesti.

CNN:n lähteiden mukaan Trumpia ärsyttivät aiempien G7-kokousten pitkälliset keskustelut ympäristöongelmista ja vähäiset mahdollisuudet päästä kehumaan hänen presidenttikautensa saavutuksilla. Tämänvuotiseen kokoukseen onkin lisätty maailmantalouteen keskittynyt osio, joka antaa Trumpille mahdollisuuden revitellä Yhdysvaltain talouden tilalla hitaasta kasvusta kärsivien maiden johtajille.

Ensi vuoden G7-kokoukseen osallistumisesta ei pitäisi olla Trumpin kohdalla epäselvyyttä, sillä kokous on tarkoitus järjestää Yhdysvalloissa.

https://edition.cnn.com/2019/08/23/politics/donald-trump-g7-attendance/index.html

STT